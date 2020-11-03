Жители Алтайского края могут увидеть яркий ноябрьский звездопад

Звезды будут падать с 6 по 30 ноября с пиком активности 17-го числа. В этот день появится возможность увидеть до 20 метеоров в час.
Метеоры будут влетать в атмосферу Земли со скоростью 71 км/ч.
«Метеоры можно наблюдать невооруженным глазом, после полуночи встречаются яркие вспышки. Во время максимума метеорного потока тонкий лунный серп после новолуния не помешает любоваться „падающими звёздами“», — рассказали в планетарии.
Поток связан с кометой 55Р/Темпеля-Туттля, которая вернется к Земле в 2031 году.
Ранее стало известно, что окрестности Белухи на Алтае стали вторым местом в России, которое выбирают туристы, чтобы наблюдать звездопады.