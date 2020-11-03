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Жизнь

Жители Алтайского края могут увидеть яркий ноябрьский звездопад

Всех любителей астрономии в ноябре ждет очередное звездное зрелище — метеорный поток «Леониды». Звезды будут падать практически весь месяц. При ясной погоде на это можно посмотреть невооруженным глазом, рассказали в Барнаульском планетарии.

Звездопад.
Звездопад.
CC0

Звезды будут падать с 6 по 30 ноября с пиком активности 17-го числа. В этот день появится возможность увидеть до 20 метеоров в час.

Метеоры будут влетать в атмосферу Земли со скоростью 71 км/ч.

«Метеоры можно наблюдать невооруженным глазом, после полуночи встречаются яркие вспышки. Во время максимума метеорного потока тонкий лунный серп после новолуния не помешает любоваться „падающими звёздами“», — рассказали в планетарии.

Поток связан с кометой 55Р/Темпеля-Туттля, которая вернется к Земле в 2031 году.

Ранее стало известно, что окрестности Белухи на Алтае стали вторым местом в России, которое выбирают туристы, чтобы наблюдать звездопады.

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