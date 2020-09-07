Планетарий в Барнауле начал показывать научные фильмы для взрослых

После длительного перерыва из-за коронавируса планетарий возобновил свою работу в привычном режиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

Зрителей будут пускать в масках и рассаживать в шахматном порядке. На один сеанс будут доступны 24 места.

Нововведение сезона — научно-популярные вечерние программы для взрослых, такие сеансы будут проводить дважды в неделю.

«В пятницу и в субботу мы теперь ожидаем зрителей на вечерние сеансы. Если, например, на 18 часов могут прийти родители с детьми, то на 19 часов ориентир уже на научно-популярную тематику астрономического и астрофизического характера: что такое тёмная материя, как изучается Солнце, его активность. Какие наблюдательные моменты сейчас происходят в Солнечной системе», — рассказала старший научный сотрудник планетария Наталья Ненахова.

Напомним, что планетарий работает в парке «Изумрудный».

После переезда театра кукол в новое здание планетарий планируют переместить в бывший кинотеатр «Родина». Реконструкция здания обойдется в 30 млн рублей.

По словам автора проекта нового планетария, архитектора Александра Деринга, планируется оборудовать два зала — проекционный зал с куполом и интерактивный музей астронавтики. «Кроме того, здесь будут подготовлены помещения, где разместятся кружки и секции соответствующей тематики», — рассказал Деринг.