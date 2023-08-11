Жители Алтайского края поделились завораживающими кадрами грозового и звездного неба

Читатель altapress.ru поделился контрастными снимками, сделанными в ночь на 9 и на 11 августа в Рубцовском районе.

Так, 9 августа Евгений запечатлел красивейшее звездное небо.

Звездное небо в Алтайском крае. Евгений Грозовой Звездное небо в Алтайском крае. Евгений Грозовой Звездное небо в Алтайском крае. Евгений Грозовой Звездное небо в Алтайском крае. Евгений Грозовой Звездное небо в Алтайском крае. Евгений Грозовой Звездное небо в Алтайском крае. Евгений Грозовой

А 11 августа ему удалось поймать половину всех молний, пришедших ночью вместе с холодным фронтом в село Ракиты.

В какой-то момент гроза разыгралась такой силы, что дрожали стекла в окнах.

Ранее в регионе объявили штормпрогноиз - дожди и грозы вновь захватят Алтайский край и Барнаул в выходные.