11 августа
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Жизнь

Жители Алтайского края поделились завораживающими кадрами грозового и звездного неба

Читатель altapress.ru поделился контрастными снимками, сделанными в ночь на 9 и на 11 августа в Рубцовском районе.

Гроза в Алтайском крае.
Гроза в Алтайском крае.
Евгений Грозовой

Так, 9 августа Евгений запечатлел красивейшее звездное небо.

Звездное небо в Алтайском крае.
Звездное небо в Алтайском крае.
Евгений Грозовой
Звездное небо в Алтайском крае.
Звездное небо в Алтайском крае.
Евгений Грозовой
Звездное небо в Алтайском крае.
Звездное небо в Алтайском крае.
Евгений Грозовой
Звездное небо в Алтайском крае.
Звездное небо в Алтайском крае.
Евгений Грозовой
Звездное небо в Алтайском крае.
Звездное небо в Алтайском крае.
Евгений Грозовой
Звездное небо в Алтайском крае.
Звездное небо в Алтайском крае.
Евгений Грозовой

А 11 августа ему удалось поймать половину всех молний, пришедших ночью вместе с холодным фронтом в село Ракиты.

В какой-то момент гроза разыгралась такой силы, что дрожали стекла в окнах.

Ранее в регионе объявили штормпрогноиз - дожди и грозы вновь захватят Алтайский край и Барнаул в выходные.

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