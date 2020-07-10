Жители барнаульского поселка готовят забастовку с перекрытием Павловского тракта

Жители микрорайона «Новый Спутник» в Барнауле готовы перекрыть Павловский тракт и отрезать горожанам путь в аэропорт, чтобы на их коммунальные проблемы наконец обратили внимание. О своих бедах барнаульцы рассказали amic.ru .

Проблема с водоснабжением мучает «Новый Спутник» уже несколько лет. Больше 500 домов обслуживает одна насосная станция.

Вода желтая, пахнет канализацией и течет тонкой струйкой.

«Это болото, а не вода. На сегодняшний день она просто делает «кап-кап-кап», — говорит местная жительница.

Водопроводные сети находятся в собственности компании «АлеТан», которая выполнять свои обязательства по обеспечению клиентов качественной водой не собирается. На требования минстроя края фирма не реагирует.

Генеральный директор организации Алексей Чернодаров в телефонной беседе с корреспондентом о недовольстве жителей высказался коротко: «Ну жалуются и пусть жалуются», попросил присылать на электронную почту, но электронный адрес компании нигде не указан, а сам директор назвать его отказался.

Трубку он больше не брал.

«У нас тут аэропорт рядом. Вот его и перекроем. У нас есть чат в WhatsApp, где уже многие готовы устроить забастовку. Хоть так о наших проблемах кто-то услышит. Мало не покажется никому. Мы просто хотим, чтобы у нас в поселке была хорошая вода», — пригрозила одна из жительниц поселка.

Напомним, первыми на радикальные меры из-за плохого водоснабжения пошли жители поселка «Сибирская долина». В знак протеста они перегородили Змеиногорский тракт. В ситуацию вынужденно вмешалась краевое правительство и мэрия. В итоге воду дали.

Также готовы были поступить жители села Усть-Калманка.