Жители Бийска обеспокоились появлением диких сов в городе

Бийчане заметили в городе сов. Обеспокоенные горожане обратились в редакцию газеты «Бийский рабочий» с вопросами, почему в Наукограде появились эти хищные птицы.

Один из читателей прислал в редакцию снимок совы, сидевшей на проводах. Другую (или эту же птицу) сфотографировали подписчики паблика «Типичный Бийск».

Местные журналисты обратились за разъяснением к ученому из Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета Сергею Важову. Который опознал в снимке читателя газеты неясыть.

Кандидат биологических наук Важов рассказал, что в появлении сов в городе нет ничего необычного. Они залетают не только в Бийск, их встречали и в Барнауле, и в Горно-Алтайске:

В основном пернатых замечают зимой, в холода им требуется больше пищи. А мелкие грызуны — главный корм сов — уходят глубоко под снег. Птице становится нелегко доставать мышей, и поэтому она отправляется в город добывать себе пропитание. Тут пернатые хищники, скорее всего, находят себе добычу в виде крыс вблизи свалок, мусорных контейнеров, также они охотятся на голубей и мелких птиц. Поэтому участившиеся в последнее время случаи появления сов в городских окрестностях связаны, прежде всего, с недавними морозами и нехваткой пропитания.

Ученый предупреждает, что большинство хищных птиц занесены в Красную книгу и находятся под особой охраной. Если причинить им вред, может наступить уголовная ответственность. Когда вы заметите такую птицу, лучше всего не тревожить ее и пройти мимо.