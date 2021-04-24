Жители Камчатки не оценили перспективу длительных майских праздников и назвали их «полным бредом»

Объявление президента Владимира Путина о нерабочих днях с 1 по 10 мая вызвали у пользователей в соцсетях Камчатки очень бурную реакцию. Один из главных вопросов — кто будет оплачивать такой «отпуск»? Об этом сообщают камчатские «Аргументы и факты».

Объявление о том, что майские праздники будут непрерывными, стало известно вчера, 23 апреля.

Некоторые жители региона назвали решение полным бредом. При этом, один из центральных вопросов — кто заплатит за десятидневные выходные.

«У меня ребёнок 6 и 7 мая на прием записан к врачам, к которым я полтора месяца попасть не могла. Это как воспринимать?» — пишет молодая мама.

Человек. Огорчение. pixabay.com.

«А люди согласны на перенос выплаты зарплаты? У людей спросили, хотят ли они зарплату еще несколько дней подождать. Мы готовились 7 мая выплатить зарплату, т.к. 10 мая выходной», — поделился один из жителей Камчатки.

Его поддержали и другие пользователи. Они написали, что их зарплаты просто не позволяют столько отдыхать.

Россияне всерьез опасаются — как и в прошлом году, длительные выходные растянутся еще на неделю-другую.

Однако, есть и те, кто остался доволен объявлением о десятидневных выходных. Правда, они оказались в меньшинстве. Эти пользователи отметили позитивную сторону вопроса — майские выходные можно с пользой провести на даче.