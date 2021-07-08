8 июля
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Жизнь

Жители одного из алтайских районов жалуются на убивающую все в округе пыль

Жители Змеиногорского района бьют тревогу. По их словам, пыль от работающего по соседству предприятия отравляет все вокруг.

Археология в Чарышском районе.
Археология в Чарышском районе.
Наталья Вязанцева.

Очередной крик души был опубликован на днях в сообществе «Чарышский район». В нем говорится, что карьер «Светлая Чала» располагается у села Березовка. Там с 2016 года производится добыча и переработка камня.

Пыль от переработки белым облаком разносится ветром на большие расстояния, загрязняя окружающую среду: дороги, выпаса, реку. Как утверждают люди, от этого заболевают домашние и дикие животные, люди, проживающие в селах Чарышское и Комендантка.

«Не только пыль по ветру, но и грязь от промывки камня, а это, на минуточку, промышленные масштабы, спускается в реку Светлая Чала. Это река, по которой рыба идет на нерест, и от того, как будет нерестится рыба, зависит благополучие многих семей», — говорится в сообщении.

Жители утверждают, что река, рядом с которой работает карьер, давно стала мутной.

«При этом разработки ведутся на земле сельхозназначения. Разве местные власти не знают, что земли используются не по назначению? Знают. А почему ничего не предпринимают? А потому, что мы, местные жители, молчим. Нас не считают за людей, врут, что всё законно, затыкают нас самыми разными способами. Но сейчас мы разобрались, и призываем вас всех: обращайтесь по всем инстанциям, не ждите, что кто-то за вас остановит беспредел», — говорится в обращении.

Его авторы призывают местных жителей писать в прокуратуру и другие контролирующие ведомства.

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