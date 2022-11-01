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Жизнь

Жители сибирского города услышали взрывы

Жители Красноярска слышали взрывы с 15:00 до 17:00 31 октября. Об этом сообщает ngs.ru.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Взрывы в Красноярском крае связаны с добычей известняка. Работы велись на Торгашинском месторождении.

Также перед этим можно было услышать звук сирены — это давали предупредительный сигнал перед началом работ.

Через некоторое время дали третий сигнал — знак окончания.

Специалисты Главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации сообщили, что радиус опасной зоны составил 550 м.

Ранее жители Бийска услышали взрывы в районе оборонного предприятия ФНПЦ «Алтай». В городе провели запланированные взрывные работы.

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