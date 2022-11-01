Жители сибирского города услышали взрывы

Взрывы в Красноярском крае связаны с добычей известняка. Работы велись на Торгашинском месторождении.
Также перед этим можно было услышать звук сирены — это давали предупредительный сигнал перед началом работ.
Через некоторое время дали третий сигнал — знак окончания.
Специалисты Главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации сообщили, что радиус опасной зоны составил 550 м.
Ранее жители Бийска услышали взрывы в районе оборонного предприятия ФНПЦ «Алтай». В городе провели запланированные взрывные работы.