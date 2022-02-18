Жительница Алтая рассказала, как сына с «букетом болезней» забрали в армию и там запугивают

Жительница Алтайского края попросила в паблике « Барнаул 22 » совета и помощи для сына, которого с больными сердцем и почками забрали в армию и три недели держат в госпитале.

По словам женщины, Андрей Кращук служит в Хабаровске. 23 января 2022 года его отправили в госпиталь с почечными коликами.

«Сыну сделали КТ, но после состояние ухудшилось. Андрея перевели в отдельную палату. В палате начал задыхаться, связался со мной. Я позвонила в приемный покой, тогда к нему пришли, смерили температуру и поставили капельницу. Андрею стало легче, но сейчас сыну снова плохо. На врачебную комиссию не отправляют. Состояние ухудшается с каждой неделей», — рассказала мать парня.

Она подчеркнула, что у молодого человека несколько серьезных заболеваний.

«У него есть заболевание почек (ротация левой почки), сердца (НРС: наджелудочковая экстрасистолия), синдром ВСД по смешанному типу, НК-0 степени, транзисторная гематурия неясного генеза в анамнезе, ангиопатия сетчатки по смешанному типу, артрит», — уточнила женщина.

Она утверждает, что парню якобы пригрозили — если он будет звонить матери, то заберут телефон.

«Перед тем, как забрать в армию, моему сыну не давали пройти обследование: каждый день звонки от военкомата и частые повестки. Пугали, что подадут в розыск. Что мне делать? Как помочь сыну?» — спрашивает женщина.

Ранее жительница Иркутской области рассказала об изуродованном сыне в гробу, которого вернули из армии, где он готовился к Параду Победы.