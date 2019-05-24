Жительница Алтайского края приютила 36 кошек и собак

Ольга Бунина из села Белоглазово Шипуновского района устроила дома приют для животных. Женщина не может пройти мимо брошенных собак и кошек — у нее нашли пристанище уже более трех десятков мохнатых постояльцев.

Селянка ищет бездомным животным новых хозяев, за что регулярно выслушивает упрёки недовольных соседей, рассказывают «Вести Алтай». Но отдать животных в другое место возможности нет.

В инстанциях, куда обращалась Ольга, — отмахиваются, а на перевозку питомцев в ближайший рубцовский приют нет денег.

Поэтому 36 собак и кошек пока на попечении у женщины. Истории питомцев очень разные и не самые веселые. Например, одного кота хозяева бросили, когда уехали из села, за собакой некому стало смотреть, когда у ее хозяина случился инсульт. Девять щенков спасли на пожаре.

Ольга Бунина,

жительница с. Белоглазово:

У меня цель их раздать нормальным. Раздать. Но не бросить. Были предложения в прошлом году корейцам отдать, сами знаете для чего. Сбросить в яр ночью. Мне реально от этого просто плохо.

Ни на чью помощь жительница Белоглазово не рассчитывает. Недавно она научилась сама ловить рыбу, чтобы прокормить кошек. Также некоторые из соседей стараются помогать медикаментами, кормом, сеном для подстилки.

Ранее altapress.ru писал, что жительница Барнаула поселила в своей квартире 61 бездомную кошку, но женщина переоценила свои возможности и теперь не может справиться с большим количеством животных, прокормить их.

В апреле депутаты обсуждали создание муниципальной сети приютов для безнадзорных животных. Проблема оказалась настолько острой, что участники обсуждения начали сыпать обвинениями и выставлять друг друга «негодяями».