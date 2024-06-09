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Жизнь

Жительница Барнаула избила женщину и умыкнула у нее телефон

В Барнауле сотрудники полиции задержали ранее судимую 31-летнюю женщину, подозреваемую в грабеже. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию поступило заявление от 30-летней местной жительницы. Она сообщила, что на общей кухне в секции на нее напала неизвестная женщина. Злоумышленница нанесла потерпевшей телесные повреждения и похитила сотовый телефон и 100 рублей. Общий материальный ущерб составил восемь тыс. рублей.

Полицейские рассказали, что заявительница вечером пришла к своей знакомой, чтобы вместе выпить спиртное на общей кухне. Вскоре к ним присоединилась малознакомая женщина. Внезапно она начала бить потерпевшую руками и ногами по голове и телу. После этого нападавшая забрала телефон и деньги из кармана пострадавшей и скрылась. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 31-летнюю женщину, ранее судимую за кражу с банковского счета. Сотовый телефон удалось забрать из ламбада.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Ранее сообщалось, что в Сибири подростки пойдут под суд за грабеж и кражу 80 килограммов арматуры.

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