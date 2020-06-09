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9 июня 15°C
Жизнь

Жительница Барнаула купила «надкусанное» мороженое. Взяла второе — а там половина

Жительница Барнаула рассказала в паблике «Черный список Барнаул» о покупке двух вафельных стаканчиков с пломбиром.

Заказал мороженое за 350 рублей в ресторане. Принесли вот это...
Заказал мороженое за 350 рублей в ресторане. Принесли вот это...

По словам женщины, семья решила полакомиться любимым мороженым, которое на этот раз всех удивило гораздо сильнее, чем обычно — и не во вкусе дело.

«Открыли в обоих упаковках. На одном низ надкусан, у другого — просто полмороженого нет. И это не сломалось, не раскрашилось», — жалуется обладательница необычного десерта.

В комментариях женщине объяснили, что на автоматизированном производстве никто не будет обкусывать мороженное и совать его обратно на конвейер.

«Это брак, я там работал и видел. Не уследили работники», «Это точно брак, когда линия сбивается! Все кувырком, пытаешься нащупать целые из пустышек и нарезанных. У меня такое было пару раз на линии!»: разъяснили подписчики паблика из числа опытных в «мороженном деле».

Еще одна жительница Барнаула в подтверждение опубликовала свою фотографию, где в упаковке полтора пломбира.

Мороженое с сюрпризом.
Мороженое с сюрпризом.
vk.com/blacklist_barnaul.

В итоге пришли к выводу, что прежде чем купить мороженое, упаковку необходимо тщательно прощупать.

Напомним, ранее жительница Барнаула рассказала, как ее муж ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь. Другая дама поведала историю про пирожок, от которого даже кот убежал.

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