16 августа
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Жизнь

Жительница Барнаула запретила пользоваться урной у своего подъезда

В Барнауле женщина запретила выкидывать мусор в урну возле своего подъезда. Пост об этом опубликовали в группе "Инцидент Барнаул"

Урна, мусорка.
Урна, мусорка.
unsplash.com

Все случилось 14 августа. Дети поздравили с днем рождения подругу и вручили подарок во дворе дома на пр. Энергетиков, 10. Бумажную упаковку от подарка выбросили в урну возле подъезда.

Это заметила женщина из окна автомобиля и начала кричать, требовать достать мусор. Девочка достала бумагу, но крики в адрес детей продолжились.

В комментариях к посту выяснили, что женщина постоянно запрещает пользоваться урной тем, кто не живет в подъезде.

Ранее барнаульцы пожаловались на двухмесячную свалку мусора рядом с домом.

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