Жительница Новосибирска рассказала, как решилась приручить черного ворона

Черный ворон по кличке Хугин появился на территории пригородного конного клуба. Для владелицы клуба и хозяйки ворона птица - полноправный питомец.
Птенец появился у Ирины в мае этого года. Именно экзотичность в воспитании этой птицы подкупила хозяйку.
Ирина признается, что раньше любила волнистых попугайчиков, но вороны в сравнении с ними - совсем другой масштаб. Они грациозные, мощные, свободолюбивые.
"Они близки мне по духу", - делится владелица ворона.
Даже чтобы заниматься лошадьми, Ирина подошла к делу серьезно и получила два высших образования. Поэтому женщина знала, какую ответственность берет, заводя такого питомца.
Вороны живут долго, по 30 лет, и полностью зависят от хозяев, при этом имея своеобразный характер.
В неволе они сложно размножаются. Впрочем, на воле тоже могут не найти себе пару и прожить всю жизнь в одиночестве.
В квартиру этих птиц не продают. Для них рекомендован частный дом с минимум шестью сотками земли.
Ирина рассказывает, что со своим питомцем они всегда вместе. Первое время Хугина выгуливали на веревочке, чтобы не улетел. Сейчас ворон уже привык.
Сейчас для птицы строят уличный вольер, а пока он квартирует в конюшне. Питается ворон насекомыми, фруктами и орехами, но в рационе Хугина есть натуральное мясо и морепродукты.
Есть у птицы и недоброжелатели. Местные грачи пробовали задирать человеческого любимчика, атаковали ворона несколько раз стаей, но позже привыкли и отстали.
Ирина призналась, что у них с воронам бывают и идиллия, и ссоры, но в целом они понимают друг друга с полуслова и полувзгляда.
Ворон умеет хулиганить, вредничать, ревновать. Как ребенок, он прощупывает границы дозволенного.
Больше всего Хугин любит играть с собакой Щеноккио. Прыгает по нему, дергает за хвост, провоцирует. Достается и людям - спрятанная обувь, вытащенные телефоны.
Сейчас Ирина ждет, когда Хугин заговорит. Обычно это случается после 8-9 месяцев. При этом в лексиконе у воронов может быть до 100 слов.
Пока птица еще маленькая и только имитирует звуки. Но учить птиц речи не нужно - у них этот навык вырабатывается сам по себе.
Многие после истории Ирины загораются желанием тоже приобрести себе ворона. Но девушка отговаривает - птица крупная, размах крыльев до полутора метров, а поведение - царское.
"Это не игрушка - его нельзя просто взять и посадить на руку", - предупреждает владелица ворона.
Ранее птенцы редкого черного аиста, за которыми наблюдали в Обском заказнике, стали жертвой хищника.