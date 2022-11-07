Жительница российского региона попросила вернуть домой мобилизованного мужа со сколиозом

Нижегородка попросила вернуть домой мобилизованного мужа со сколиозом. С соответствующей просьбой она обратилась к губернатору региона Глебу Никитину в соцсетях, пишет « АиФ ».

По словам женщины, ее 32-летнего мужа мобилизовали. У него, сказала она, остеохондроз позвоночника, межпозвоночная грыжа, сколиоз и ряд прочих заболеваний. Их обнаружили на платном обследовании.

«Мне никакие деньги не нужны, верните моего мужа домой», — сказала жительница.

Справки и заключения в военкомате игнорируют, заявила нижегородка. Там говорят, что муж должен сам подать рапорт о проведении дополнительных обследований.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе во время частичной мобилизации.

Между тем службу по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию.