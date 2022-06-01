1 июня
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Жизнь

Жительницу Барнаула второй раз будут судить за хищение денег из нацпроекта «Демография»

В Алтайском крае женщина предстанет перед судом за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщает региональное МВД.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

45-летняя учредительница одной из организаций в 2019 и 2020 годах заключила госконтракты и договора с Центрами занятости населения Алтайского края на оказание услуг по профессиональному обучению граждан различным профессиям.

«Впоследствии она предоставила в государственное учреждение отчетные документы об организации обучения 50 граждан. На основании чего ей были перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 600 тысяч рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта „Демография“», — рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что документы оказались фиктивными — обучение носило формальный характер, так как в реальности жители края занятия не посещали.

В рамках расследования правоохранители допросили более 600 граждан. На имущество предпринимательницы наложили арест на сумму более 350 тыс. рублей.

Примечательно, что ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас жительнице Барнаула грозит до 6 лет лишения свободы за «крупное мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».

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