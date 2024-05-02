Жителя Алтайского края наказали за шарж в соцсети

Жителя Славгорода наказали за шарж в социальных сетях. Об этом рассказали в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края .

Мужчина опубликовал в сообществе афишу, которая содержала искаженное фото представителя муниципального органа власти. Снимок был намеренно состарен, а также сопровождался оскорбительным комментарием.

В суде мужчине пришлось объяснить свои действия. Он отрицал свою вину и утверждал, что его поступок был мотивирован неудовлетворительной работой должностных лиц по обеспечению безопасности жителей города.

Ответчика признали виновным в публичном оскорблении, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В качестве наказания ему назначили штраф в размере пяти тыс. рублей.

Шарж — это разновидность карикатуры, сатирический или юмористический портрет, в котором подчеркиваются наиболее характерные черты модели. В отличие от карикатуры, шарж не обязательно высмеивает и не стремится к полному портретному сходству, но сохраняет комический эффект за счет утрирования характерных черт модели. Шаржи обычно применяются в индустрии развлечений, СМИ и рекламе.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открылась выставка политической карикатуры.

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