﻿Жителям Алтайского края предложили выиграть до 500 киловатт-часов к Новому году

В Алтайском крае и Республике Алтай абоненты «Алтайэнергосбыта» могут выиграть киловатт-часы, оплатив электроэнергию, сообщает мэрия Барнаула.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 декабря 2021 года зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента» на сайте «Алтайэнергосбыта» либо в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно скачать в Google Play и App Store.

«Внести платеж за электроэнергию и не иметь задолженности за электроэнергию по состоянию на 24:00 10 декабря 2021 года (с учетом всех ранее начисленных задолженностей за предыдущие периоды, при наличии таковых, а также пени)», — указали в компании еще одно условие.

Также необходимо подтвердить согласие на участие в конкурсе, поставив соответствующую отметку под формой оплаты.

Розыгрыш проведут с 11 по 22 декабря 2021 года — выберут 200 победителей.

Первые 50 победителей в качестве приза получат по 500 кВт*ч, остальные 150 победителей — по 200 кВт*ч.

«Призы являются денежным эквивалентом потребления электроэнергии: 2 785 рублей — 500 кВт*ч, 1392,5 рубля — 250 кВт*ч, исходя из стоимости 1 кВт*ч, равной 5,57 рубля», — пояснили энергетики.

Выигранные киловатт-часы отразят на лицевых счетах абонентов-победителей до 31 декабря 2021 года.