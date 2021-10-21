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Потребитель

Судьи в 18 раз уменьшили штраф за самовольную установку электросчетчика в квартире барнаульцев

«Барнаульская горэлектросеть» дошла до восьмого кассационного суда, пытаясь доказать, что две женщины, проживающие в одной квартире, обязаны уплатить ей крупный штраф за самовольную установку счетчика фирмой «Электросервис». Все суды согласились: нарушение правил имело место. Но сумма, которую за него заплатят жительницы Барнаула, в 18 раз меньше той, что требовали энергетики.

Женщина снимает показания счетчика.
Женщина снимает показания счетчика.
Анна Зайкова

«Лжеэнергетики» наступают

О том, что по домам жителей края ходят «лжеэнергетики», алтайские гарантирующие поставщики электроэнергии («Барнаульская горэлектросеть» и «Алтайкрайэнерго») предупреждали как минимум с весны 2019 года.

Приемы нехитрого маркетинга, которые использовали ходоки, действовали. «Мы осматриваем счетчики, ваш счетчик пора менять, истек срок проверки, он вышел из строя», — говорили они.

И люди соглашались — казалось, это разумно. Убедив жильцов, представители фирмы снимали старый счетчик, срывая с него пломбы, ставили новый, а затем составляли акт о его вводе и советовали обратиться в горсеть — за новой опломбировкой. Но дальше все шло не так, как рассчитывали жильцы.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

В энергокомпаниях им популярно объясняли: такая установка счетчиков самовольная, а подключение несанкционированное. И людям предъявляли крупный штраф. В эту историю и попали две жительницы барнаульской многоэтажки — Наталья и Татьяна П.: 18 марта 2019 года они не стали возражать, чтобы фирма «Электросервис» заменила им прибор учета.

35 тыс. рублей за четыре дня

Вот как было дело. Сотрудник фирмы «Электросервис» демонтировал старый электросчетчик и установил женщинам новый 18 марта 2019 года. Он снял и зафиксировал показания старого. И написал в акте — дескать, новый прибор вводится в эксплуатацию 22 марта.

Однако 22 марта проверять счетчик пришли из «Барнаульской сетевой компании» — организации, работающей «в паре» с поставщиком электроэнергии в этом доме — «Барнаульской горэлектросетью» (БГЭС). Контролер пришел к однозначному выводу: счетчик установили не по правилам.

Счетчик электроэнергии.
Счетчик электроэнергии.
СС0

БГЭС не уведомили, разрешения у нее не получили, письменную заявку не направляли, сетевую компанию на демонтаж-монтаж не звали. Стало быть, показания нового счетчика к расчету принимать не будут, женщины потребляют электричество без учета. И контролер составил акт о самовольной замене прибора.

Хотя с момента снятия старого, законного счетчика прошло лишь четыре дня, двум женщинам предъявили к оплате 35,4 тыс. рублей, не считая почтовых расходов и госпошлины.

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com

Как это посчитали?

В таких случаях производится перерасчет потребления. «Штрафное» доначисление рассчитывают так:

  • в платеж включают период с даты последней проверки счетчика, но не более чем три месяца
  • за основу платежа принимают норматив потребления (в киловатт-часах в месяц), утвержденный тарифным управлением региона
  • норматив умножают на месяцы (три или менее), повышающий коэффициент 10 и на цену киловатт-часа (тариф).

В данном случае так и посчитали. Норматив на 1 человека (371,12 кВт-часов) умножили на 3,20−3,25 рублей (тариф), на 3 месяца и коэффициент 10.

Центральный райсуд Барнаула.
Центральный райсуд Барнаула.
altapress.ru

С чем согласились и не согласились судьи

Из материалов суда следует: женщины с расчетами не согласились, из-за чего энергетики подали на них в суд. Три судебные инстанции (мировой, Центральный районный и Восьмой кассационный суды) согласились, что потребители нарушили «Правила предоставления коммунальных услуг» № 354, утверждённые правительством РФ 6 мая 2011 года.

Суды констатировали, что счетчик установлен самовольно — без разрешения энергоснабжающей организации. Что потребитель обязан держать пломбы в целости и сохранности, а в случае утраты счетчика извещать об этом «своих» энергетиков.

Согласились судьи и с формулой расчета доначислений. Но период несанкционированного потребления электроэнергии энергетики рассчитали неверно, решили они.

Считать надо не за три месяца, а за несколько дней: с даты неправильного подключения прибора учета по день его ввода в эксплуатацию. В данном случае — с 18 по 22 марта 2019 года. В итоге получилось, что заплатить придется 1 945 рублей, что в 18 раз меньше той суммы, которую предъявили энергетики. Кассация подтвердила это решение 1 октября 2021 года.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Кто за что отвечает

Надо сказать, что в 2021 году по квартирам барнаульцев вновь стали ходить граждане, предлагающие заменить электросчетчики «всего-навсего» за 5 тыс. рублей. Действуют они, в частности, от имени фирмы «Энергосети АП».

И некоторые наши сограждане такие приборы учета покупают. Всем им энергоснабжающая организация предъявляет огромные доначисления.

Между тем, с 1 июля 2020 года людям вообще не нужно платить за установку счетчиков. Их покупка и установка теперь обязанность энергокомпаний, напоминает на свой сайте «Барнаульская горэлектросеть». В многоквартирных домах Барнаула эти приборы меняет БГЭС, в частном секторе — «Барнаульская сетевая компания».

При этом, как утверждают энергетики, за сохранностью счетчика потребители следить по-прежнему обязаны. И, кроме того, люди не должны допускать нарушения целостности пломб. «Нарушителю грозит штраф в 30 нормативов», — предупреждают в «БГЭС». В общем, будьте внимательны.

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