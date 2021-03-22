Жителям Камня-на-Оби предложили «обнулить» спортплощадку на улице Терешковой

Одну из трех территорий благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»:
- спортивная площадка на улице Терешковой, между домами 25 и 37;
- зона отдыха на улице Урожайной, 27а;
- парк Победы на улице Пушкина, 92.
В региональном минстрое уточнили, что голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной площадке.
«Выбор территории для дальнейшего благоустройства — это реальная возможность жителей города участвовать в его будущем. Голосуйте, выбирайте. Самая любимая ваша территория обретет новую жизнь уже в следующем году», — отметили в мэрии Камня-на-Оби.
В министерстве подчеркнули, что за насколько лет в городе обновили почти 20 дворов и девять общественных территорий, в том числе набережную Оби.
В 2021 году благоустроят Мемориал Славы и спортивную площадку на улице Титова.
Напомним, в сентябре 2020 года губернатора Алтайского края Виктора Томенко попросили помочь с разрушающейся набережной в Камне-на-Оби.