Жителям Камня-на-Оби предложили «обнулить» спортплощадку на улице Терешковой

Жителям Камня-на-Оби предложили выбрать одну из трех общественных территорий, которую благоустроят в 2022 году, сообщает правительство Алтайского края.

Одну из трех территорий благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»:

спортивная площадка на улице Терешковой , между домами 25 и 37;

между домами 25 и 37; зона отдыха на улице Урожайной , 27а;

27а; парк Победы на улице Пушкина , 92.

В региональном минстрое уточнили, что голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной площадке.

«Выбор территории для дальнейшего благоустройства — это реальная возможность жителей города участвовать в его будущем. Голосуйте, выбирайте. Самая любимая ваша территория обретет новую жизнь уже в следующем году», — отметили в мэрии Камня-на-Оби.

В министерстве подчеркнули, что за насколько лет в городе обновили почти 20 дворов и девять общественных территорий, в том числе набережную Оби.

В 2021 году благоустроят Мемориал Славы и спортивную площадку на улице Титова.

Напомним, в сентябре 2020 года губернатора Алтайского края Виктора Томенко попросили помочь с разрушающейся набережной в Камне-на-Оби.