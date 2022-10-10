Живите здесь и сейчас. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время иллюзий и раздражения. Внимательно следите, чтобы никто не нарушил спокойствие вашего ума. Разгоряченный и возмущенный ум сложно будет остановить», — предупреждает читателей барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Как говорит Светлана Черемисина, все доходы Дев будут сразу потрачены, поэтому о накоплениях придется на время забыть. При этом средств на все запросы будет хватать.

А планировать покупки или что-либо Близнецам пока не стоит — потеряют покой, добавляет астропсихолог и советует жить «здесь и сейчас».

Оставить переживание за детей необходимо Тельцам — ради своего здоровья. Овнам — перестать морочить себе голову, а Скорпионам — давить и контролировать. «Партнеру требуется ваша защита и поддержка», — говорит о последних специалистка.

Поддержать вторую половинку и не портить отношения с родственниками предстоит Водолеям. А Козерогам — оставить детей в покое и уделить время себе: заняться йогой, зарядкой.

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«Препятствия будут уничтожены»

Что касается работы: Ракам не стоит торопиться с изменениями. Лучше записать идеи и не ждать быстрых результатов. Подобное, как говорит Черемисина, ждет и Стрельцов — им придется идти на компромиссы.

Другой знак напротив будет излучать решимость и задор. Но помните, Рыбы, агрессия только навредит.

«Все ваши препятствия будут уничтожены. Но и вы сами можете пострадать, если не справитесь с чрезмерными амбициями», — предупреждает астропсихолог Весы.

Ничего на этой неделе не смогут начать Львы, если в центре их внимания будут деньги. «Ищите настоящего вдохновения», — заключает собеседница.