Живодерка, фермерский фестиваль и Барнаул с птичьего полета. Самые главные новости за сутки

- В Барнауле был большой праздник. Как краевая столица отметила День рождения можно посмотреть тут.
- 2 сентября в Барнауле, на площади Советов, стартовал фестиваль фермерской еды "Свое", организатором которой выступает Россельхозбанк.
- В Барнауле местные жители засняли момент жестокого обращения с животными, когда северный олень катал ребенка.
- В одном из сел Алтайского края установили новую водонапорную башню.
- В 2015 году проект "Летим высоко" опубликовал осенние фото Барнаула, сделанные с помощью квадрокоптера "Такое можно увидеть только 1-2 недели в году и только с высоты птичьего полёта", — написал автор проекта Василий Зайковский. Взгляните на эти снимки.
- В Барнауле стали известны итоги аукциона на определение подрядчика для ремонта дороги по улице 65 лет Победы.