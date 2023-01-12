Жизнь без преград. Как алтайская компания помогает людям с ограниченными способностями вернуться к нормальной жизни

В конце 2022 года Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства подвел итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022». В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» победу одержал проект «Жизнь без преград». Этот проект реализуется в протезно-ортопедическом центре «Алорто».
Компания «Алорто» оказывает услуги по протезированию, ортезированию и реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, заболеваниями позвоночника и нервной системы уже более 15 лет. Ежегодно в ее медицинских центрах и салонах в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Горно-Алтайске обслуживается более 8 тыс. человек.
Помимо протезирования верхних и нижних конечностей, команда центра также занимается индивидуальным изготовлением ортопедических стелек и обуви. Одной только ортопедической обуви здесь выпускают более 2 тыс. пар в год, а количество производимых протезов доходит до 500.
В 2021 году компания запустила социальный проект «Жизнь без преград». В его рамках специалисты компании помогают инвалидам получить протезы, в том числе и протезы с микропроцессорным управлением.
— Очень важно, чтоб пациент в первые месяцы после ампутации получил протез, который подходит под его уровень активности. Это нужно для того, чтобы пациент не потерял навык ходьбы и смог как можно быстрее вернуться к обычной жизни — рассказывает генеральный директор компании «Алорто» Диана Колбунова.
Справка о конкурсе
Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В 2022 году победителями первого этапа стали шесть алтайских компаний. Теперь они будут представлять регион на федеральном уровне.
Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.
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