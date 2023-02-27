Журналист, политолог и советник администрации президента. Что известно о Глебе Павловском

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Гонения

В студенческие годы Глеб Павловский стал участником кружка-коммуны «Субъект Исторической Деятельности» («СИД») — проводника «духа 1968 года».

Его взгляды рассматривались, как «арахические и левоэкстремисткие» и в 1969 Павловского исключили из комсомола.

В апреле 1982 года Павловского арестовали по обвинению в издании журнала «Поиски». Его осудили на три года и отправили в ссылку в Коми АССР.