27 февраля
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Жизнь

Журналист, политолог и советник администрации президента. Что известно о Глебе Павловском

Известный российский политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года 27 февраля. Altapress.ru рассказывает о жизни и профессиональном пути Павловского.

Глеб Павловский
Глеб Павловский
Wikimedia Commons
1
Биография

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя.

В 1968—1973 годах учился на историческом факультете Одесского государственного университета.

После выпуска работал учителем в сельской школе. Уволился после встречи с КГБ по делу о распространении «Архипелага ГУЛАГ».

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Гонения

В студенческие годы Глеб Павловский стал участником кружка-коммуны «Субъект Исторической Деятельности» («СИД») — проводника «духа 1968 года».

Его взгляды рассматривались, как «арахические и левоэкстремисткие» и в 1969 Павловского исключили из комсомола.

В апреле 1982 года Павловского арестовали по обвинению в издании журнала «Поиски». Его осудили на три года и отправили в ссылку в Коми АССР.

3
Политическая деятельность

В начале 90-х годов Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», а затем — редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти».

Политическим журналистом он работал долгое время. С октября 2005-го по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.

Помимо журналистики Павловский в 90-е он помогал во время предвыборных компаний таких политиков, как Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Александр Лебедь.

4
Работа в администрации президента РФ

В 1995 году Павловский основал «Фонд эффективной политики», который разработал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.

В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с фондом.

Также Глеб Павловский участвовал в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

Политика
Политика
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5
Награды

Глеб Павловский стал лауреатом Литературной премии имени Александра Пятигорского. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Три раза получил благодарность президента РФ — в 1996, 1999 и 2011 годах.

6
Смерть

Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года. Известно, что с января 2023 года он сильно болел. СМИ уточняют, что у него было онкологическое заболевание.

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