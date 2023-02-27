Журналист, политолог и советник администрации президента. Что известно о Глебе Павловском

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя.
В 1968—1973 годах учился на историческом факультете Одесского государственного университета.
После выпуска работал учителем в сельской школе. Уволился после встречи с КГБ по делу о распространении «Архипелага ГУЛАГ».
В студенческие годы Глеб Павловский стал участником кружка-коммуны «Субъект Исторической Деятельности» («СИД») — проводника «духа 1968 года».
Его взгляды рассматривались, как «арахические и левоэкстремисткие» и в 1969 Павловского исключили из комсомола.
В апреле 1982 года Павловского арестовали по обвинению в издании журнала «Поиски». Его осудили на три года и отправили в ссылку в Коми АССР.
В начале 90-х годов Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», а затем — редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти».
Политическим журналистом он работал долгое время. С октября 2005-го по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.
Помимо журналистики Павловский в 90-е он помогал во время предвыборных компаний таких политиков, как Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Александр Лебедь.
В 1995 году Павловский основал «Фонд эффективной политики», который разработал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.
В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с фондом.
Также Глеб Павловский участвовал в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.
Глеб Павловский стал лауреатом Литературной премии имени Александра Пятигорского. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Три раза получил благодарность президента РФ — в 1996, 1999 и 2011 годах.
Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года. Известно, что с января 2023 года он сильно болел. СМИ уточняют, что у него было онкологическое заболевание.