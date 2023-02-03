Журналисты известного алтайского СМИ массово уходят вслед за главным редактором

Журналисты газеты « Каменские известия » покидают редакцию после конфликта с местной властью и обысков.

Напомним, главного редактор «Каменских известий» уволили 20 ноября 2022 года, а 23 ноября в редакцию вломились с обыском.

По словам журналистов, это реакция местных властей на критические материалы.

Редакция обратились к читателям 3 февраля и сообщила о своем уходе. Как они заявили, «Каменские известия» остались пока единственным СМИ в районе.

«Придавить нас не получится. Поэтому и уходим, не желая видеть, как высокий уровень одного из лучших печатных СМИ в регионе будет сходить на нет», — написали журналисты в обращении.

Журналисты подчеркнули, что они уходят вслед за прежним редактором Алексеем Уфимцевым, который «не боится быть неугодным, не заискивает перед властью».

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