Зима близко. Как животные барнаульского зоопарка готовятся к морозам — прелестная фотоподборка altapress.ru

Обитатели барнаульского зоопарка «Лесная сказка» продолжают готовиться к морозам. Одни «надевают» новую шубку, другие сбрасывают рога и даже хвост. Об этом — в фотоподборке altapress.ru.

Белый павлин Сахарок распрощался со своим главным украшением — шикарным хвостом. Сотрудники зоопарка объяснили, что для павлинов это привычная практика.

Хвост, а точнее надхвостье, они носят только весной и летом. К осени павлины сбрасывают их, чтобы отдохнуть, а зимой наращивают новые.

Обитатели Барнаульского зоопарка готовятся к зиме Altapress.ru Обитатели Барнаульского зоопарка готовятся к зиме Altapress.ru

Северные олени тоже избавились от великолепных, но обременительных рогов.

Самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре по окончании периода спаривания. Самки и молодые олени прощаются с ними раньше — с мая по июнь.

В домашних условиях рога животных достигают больших размеров, поэтому самим им справиться с ними трудно. Оленям помогают сотрудники зоопарка.

Обитатели Барнаульского зоопарка готовятся к зиме Altapress.ru Обитатели Барнаульского зоопарка готовятся к зиме Altapress.ru

Песцы поменяли «летние» шубки на «зимние», дымчато-серые и белоснежные.

«Зима влияет и на качество шерсти. Если летом шерстяной покров песца более редкий, его плотность в несколько раз увеличивается с наступлением первых морозов. Шерсть становится очень густой по всему телу животного, включая хвост», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Обитатели Барнаульского зоопарка готовятся к зиме Altapress.ru Обитатели Барнаульского зоопарка готовятся к зиме Altapress.ru

Кстати, вот общие фото обитателей «Лесной сказки», готовящихся к зиме.