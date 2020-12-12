Зимнее погружение: водолазы исследовали глубины Телецкого-мистического

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Татьяна Клименко и Роман Воробьев совершили декабрьское погружение на глубину Телецкого озера.

Дайверы традиционно поделились своими наблюдениями из пучины, а также показали на фото, как выглядит штормовое-Золотое.

Вода и пар

Ночью озеро отдыхает, а с воды поднимаются испарения за счет разности температур относительно теплой воды и морозного воздуха, рассказывают водолазы.

Вода Телецкого медленно остывает на полградуса в неделю, и сейчас на глубине она не теплее 4,2°С.

Налимы и «суп»

На глубине зимней прозрачной акватории часто встречаются крупные налимы. Рыбы сейчас по-зимнему вальяжны и не так активны, как летом.

На мелководье водолазы передвигаются прямо по «супу» из рыбешек, гольянов. Сейчас это преимущественно молодь не больше сантиметра-полутора в длину, но сотни маленьких рыбок, движущихся синхронно создают фееричное зрелище.

Лед и волны

Дайверам удалось сфотографировать штормовое озеро. А вот у поселка Иогач вместо водяной глади — уже лед.

Полет

С чем можно сравнить погружение?

«Иногда дайвинг похож на полет в почти абстрактном черном пространстве», поделились аквалангисты.

Завораживающее место

Сервис Google Карты выбрал 15 завораживающих мест в разных уголках России. В список попало Телецкое озеро.

«Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья", — говорится в описании озера компанией.

Местные «бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.