Зимнее погружение: водолазы исследовали глубины Телецкого-мистического

Дайверы традиционно поделились своими наблюдениями из пучины, а также показали на фото, как выглядит штормовое-Золотое.
Вода и пар
Ночью озеро отдыхает, а с воды поднимаются испарения за счет разности температур относительно теплой воды и морозного воздуха, рассказывают водолазы.
Вода Телецкого медленно остывает на полградуса в неделю, и сейчас на глубине она не теплее 4,2°С.
Налимы и «суп»
На глубине зимней прозрачной акватории часто встречаются крупные налимы. Рыбы сейчас по-зимнему вальяжны и не так активны, как летом.
На мелководье водолазы передвигаются прямо по «супу» из рыбешек, гольянов. Сейчас это преимущественно молодь не больше сантиметра-полутора в длину, но сотни маленьких рыбок, движущихся синхронно создают фееричное зрелище.
Лед и волны
Дайверам удалось сфотографировать штормовое озеро. А вот у поселка Иогач вместо водяной глади — уже лед.
Полет
С чем можно сравнить погружение?
«Иногда дайвинг похож на полет в почти абстрактном черном пространстве», поделились аквалангисты.
Завораживающее место
Сервис Google Карты выбрал 15 завораживающих мест в разных уголках России. В список попало Телецкое озеро.
«Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья", — говорится в описании озера компанией.
Местные «бермуды»
Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.
«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.