Зимние чудеса природы глазами алтайских фотографов

Цветение вербы в мороз
Игорь Лисуконь, учитель биологии из села Угловское, опубликовал снимки вербы, которая зацвела в мороз — при минус 23! На его фото можно видеть распустившиеся и распушившиеся почки дерева.
«Все действо длится в зависимости от погоды от получаса до нескольких часов. А лес в свете луны весь серебрился инеем. Красота сказочная! Чудо свершилось», — прокомментировал он.
Выглядят такие вербы в декабрьские морозы невероятно. Между тем, это не фейк. О цветении вербы в мороз сообщали и соседи из Новосибирска — и они тоже публиковали фото.
В последние годы это явление часто описывают как чудо в православный праздник. Но ученые все же ищут рациональное объяснение.
Например, предполагают, что перед морозами стояла теплая погода, которая и подала сигнал растению цвести. Или же в месте, где находятся корни дерева, проходят теплые воды.
Скворец-северянин
Софья Приезжих из Крутихинского района (отряд «Экопатруль») 8 декабря сделала снимок, который сама же и назвала сенсацией: в кормушку прилетел скворец — птичка, которая к этому времени уже давно должна была обитать где-нибудь на юге.
«Почему он так долго задержался в наших краях неизвестно», — сказала Софья.
Ледяные люстры на Телецком
Такие «люстры» намерзают на ветках упавшего в Телецкое озеро дерева. Фото выложили подписчики странички сотрудника Алтайского биосферного заповедника Евгения Веселовского.
Волк в тумане
Атмосферную фотографию сделала декабрьским утром госинспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая — в кадр попал прогуливающийся рядом с кордоном волк. Но больше, конечно, его силуэт с горящими глазами.
«Он появился из предрассветной темноты внезапно. Пробегая по льду прибрежной части Телецкого озера, остановился на несколько мгновений у заповедного кордона, изучая обстановку. Этих мгновений Светлане хватило, чтобы сделать несколько кадров зверя, после чего волк стремительно скрылся в заповедном лесу, уйдя вверх по реке», — рассказывает страничка заповедника в соцсети ВК.
Страстный танец лебедей
Эти уникальные кадры заснял орнитолог и фотограф Алексей Эбель. Вот как он описал увиденное на озере Светлом на своей страничке в соцсети ВКонтакте:
«Недавно впервые наблюдал „активную фазу“ формирования пары. То, что уже в парах птицы активно вокалируют, поочередно распрямляя и сгибая шею, можно видеть постоянно. Изредка можно увидеть более „интимный“ вариант, когда птицы перекрещивают вытянутые вдоль поверхности воды шеи. Ну, и всякие там пощипывания и поглаживания — это тоже есть.
А здесь был прямо страстный танец: птицы метров за 15 друг от друга вначале быстро поплыли друг к другу, потом встали вертикально друг напротив друга, приподняв крылья, и, активно помогая себе лапами, простояли так секунд 20, после чего самец погладил клювом шею самки, и птицы буквально прижались друг к другу».
Снегирь и воробей
На фото Надежды Вяткиной из села Боровлянка Троицкого района снегирь-девочка отбирает (или выпрашивает) корм у воробья. Фото сделано в очень морозный день — минус 44 градуса. Поэтому фото как будто немного в тумане. В любом случае — необычная парочка.
Солонгой-охотник
Ирина Кудинова, руководитель кружка «Я — исследователь» Алтайской школы № 5, поделилась фотографиями охоты солонгоя, очаровательного зверька из семейства куньих. В зубах, как предположили подписчики странички, он держит, видимо, землеройку.
Сова-белоснежка
Александр Кочетков из Крутихинского района сумел на близком расстоянии сделать снимок белой совы. Она заняла наблюдательный пост неподалеку от села Большой Лог.
Фото белоснежной, почти без пятнышек, совы сделала и Софья Приезжих в начале декабря. Место примерно то же — между селами Большой Лог и Заковряшино.
На столбах они сидеть любят: «Видно лучше, чем на заснеженном поле», — считает орнитолог и фотограф Алексей Эбель.
Ранее орнитолог Гармс рассказывал altapress.ru, что полярные совы перекочевывают на Алтай из тундры на зимовку. Эбель объясняет: для них наша, сибирская, зима проще для добывания корма, чем в местах гнездования.
А еще не забывайте, что птицы, зимующие у нас, не так уж хорошо переносят зиму. Вы поможете им выжить, если будете их подкармливать. Как правильно это делать? Можно узнать здесь.