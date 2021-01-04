Зимние чудеса природы глазами алтайских фотографов

Алтайские фотографы-любители в очередной раз подтвердили, как прекрасна может быть природа. Публикуем подборку декабрьских снимков со страничек в соцсети ВКонтакте «Усынови заказник» и «Алтайский биосферный заповедник».

Цветение вербы в мороз

Игорь Лисуконь, учитель биологии из села Угловское, опубликовал снимки вербы, которая зацвела в мороз — при минус 23! На его фото можно видеть распустившиеся и распушившиеся почки дерева.

«Все действо длится в зависимости от погоды от получаса до нескольких часов. А лес в свете луны весь серебрился инеем. Красота сказочная! Чудо свершилось», — прокомментировал он.

Цветущая в декабре верба. Игорь Лисуконь. Цветущая в декабре верба. Игорь Лисуконь. Цветущая в декабре верба. Игорь Лисуконь.

Выглядят такие вербы в декабрьские морозы невероятно. Между тем, это не фейк. О цветении вербы в мороз сообщали и соседи из Новосибирска — и они тоже публиковали фото.

В последние годы это явление часто описывают как чудо в православный праздник. Но ученые все же ищут рациональное объяснение.

Например, предполагают, что перед морозами стояла теплая погода, которая и подала сигнал растению цвести. Или же в месте, где находятся корни дерева, проходят теплые воды.

Скворец , декабрь 2020 года. Софья Приезжих.

Скворец-северянин

Софья Приезжих из Крутихинского района (отряд «Экопатруль») 8 декабря сделала снимок, который сама же и назвала сенсацией: в кормушку прилетел скворец — птичка, которая к этому времени уже давно должна была обитать где-нибудь на юге.

«Почему он так долго задержался в наших краях неизвестно», — сказала Софья.

«Люстры» на Телецком озере. Алтайский биосферный заповедник. «Люстры» на Телецком озере. Алтайский биосферный заповедник. «Люстры» на Телецком озере. Алтайский биосферный заповедник.

Ледяные люстры на Телецком



Такие «люстры» намерзают на ветках упавшего в Телецкое озеро дерева. Фото выложили подписчики странички сотрудника Алтайского биосферного заповедника Евгения Веселовского.

Волк в тумане

Атмосферную фотографию сделала декабрьским утром госинспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая — в кадр попал прогуливающийся рядом с кордоном волк. Но больше, конечно, его силуэт с горящими глазами.

Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника. Алтайский биосферный заповедник.

«Он появился из предрассветной темноты внезапно. Пробегая по льду прибрежной части Телецкого озера, остановился на несколько мгновений у заповедного кордона, изучая обстановку. Этих мгновений Светлане хватило, чтобы сделать несколько кадров зверя, после чего волк стремительно скрылся в заповедном лесу, уйдя вверх по реке», — рассказывает страничка заповедника в соцсети ВК.

Лебеди на озере Светлом. Алексей Эбель. Лебеди на озере Светлом. Алексей Эбель.

Страстный танец лебедей

Эти уникальные кадры заснял орнитолог и фотограф Алексей Эбель. Вот как он описал увиденное на озере Светлом на своей страничке в соцсети ВКонтакте:

«Недавно впервые наблюдал „активную фазу“ формирования пары. То, что уже в парах птицы активно вокалируют, поочередно распрямляя и сгибая шею, можно видеть постоянно. Изредка можно увидеть более „интимный“ вариант, когда птицы перекрещивают вытянутые вдоль поверхности воды шеи. Ну, и всякие там пощипывания и поглаживания — это тоже есть. А здесь был прямо страстный танец: птицы метров за 15 друг от друга вначале быстро поплыли друг к другу, потом встали вертикально друг напротив друга, приподняв крылья, и, активно помогая себе лапами, простояли так секунд 20, после чего самец погладил клювом шею самки, и птицы буквально прижались друг к другу».

Снегирь и воробей. Надежда Вяткина.

Снегирь и воробей

На фото Надежды Вяткиной из села Боровлянка Троицкого района снегирь-девочка отбирает (или выпрашивает) корм у воробья. Фото сделано в очень морозный день — минус 44 градуса. Поэтому фото как будто немного в тумане. В любом случае — необычная парочка.

Солонгой на охоте. Ирина Кудинова. Солонгой на охоте. Ирина Кудинова. Солонгой на охоте. Ирина Кудинова.

Солонгой-охотник

Ирина Кудинова, руководитель кружка «Я — исследователь» Алтайской школы № 5, поделилась фотографиями охоты солонгоя, очаровательного зверька из семейства куньих. В зубах, как предположили подписчики странички, он держит, видимо, землеройку.

Полярная сова. Александр Кочетков.

Сова-белоснежка

Александр Кочетков из Крутихинского района сумел на близком расстоянии сделать снимок белой совы. Она заняла наблюдательный пост неподалеку от села Большой Лог.

Фото белоснежной, почти без пятнышек, совы сделала и Софья Приезжих в начале декабря. Место примерно то же — между селами Большой Лог и Заковряшино.

На столбах они сидеть любят: «Видно лучше, чем на заснеженном поле», — считает орнитолог и фотограф Алексей Эбель.

Полярная сова. Софья Приезжих.

Ранее орнитолог Гармс рассказывал altapress.ru, что полярные совы перекочевывают на Алтай из тундры на зимовку. Эбель объясняет: для них наша, сибирская, зима проще для добывания корма, чем в местах гнездования.

А еще не забывайте, что птицы, зимующие у нас, не так уж хорошо переносят зиму. Вы поможете им выжить, если будете их подкармливать. Как правильно это делать? Можно узнать здесь.