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Жизнь

Знаменитая ясновидящая из Новосибирска родила дочку в 52 года

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова рассказала в своем Instagram, что стала мамой в четвертый раз.

Елена Голунова.
Елена Голунова.
instagram.com/golunovaofficial.

Сибирячка, у которой три сына, решила всем рассказать о рождении дочери.

«Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто, от всей души, порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ!» — написала Голунова.

Подписчики в комментариях поздравили с пополнением, назвав Елену «примером для многих женщин», а также пожелали малышке счастья и здоровья.

«Спасибо большое всем вам за поздравления! Счастья всем, любви и исполнения всех ваших желаний!!!» — ответила экстрасенс всем, кто за нее радуется.

Стоит отметить, что один из сынов Голуновой — Влад Кадони — также известный экстрасенс. В своем Instagram он опубликовал семейное фото.

«У меня появилась сестра! Теперь у моей мамы три сына и маленькая дочка. Кто говорил, что после пятидесяти нет жизни?! У моей мамы она только набирает обороты!!! Теперь мы большая многодетная семья!!! Несколько дней назад родилась эта крошка, но я не хотел никому ничего говорить, уж простите! Мамочка, люблю тебя безумно», — написал Влад.

Ранее Голунова пообщалась с деканом алтайского вуза, принявшей участие в программе «Экстрасенсы ведут расследование». Она провела обряд для оттока негатива, чтобы расплести семейный клубок, который «связал» семью жительницы Барнаула.

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