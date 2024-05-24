Отмечается, что мероприятие начнется в 15:00.
Представители Оргкомитета и Дирекции III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье" расскажут, из каких городов России приедут участники на фестиваль и какие спектакли покажут.
В Барнаул приедут знаменитые гости и эксперты.
Также Дирекция представит обновленный фирменный стиль и логотип фестиваля "Зазеркалье".
В пресс-конференции примут участие:
- Безрукова Елена Евгеньевна – министр культуры Алтайского края;
- Сливкина Оксана Анатольевна - исполняющий обязанности по должности директора;
- Позднякова Нина Валериевна - заместитель директора по творческой работе;
- Чехович Надежда Александровна - заведующая литературно-драматургической̆ частью.
Ранее сообщалось, что спектакль с танцами, собакой-девушкой и неоднозначными отношениями поставили в театре драмы.
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