24 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Знаменитые гости и эксперты приедут на Всероссийский фестиваль театра кукол

В понедельник, 27 мая, в Алтайском государственном театре кукол «Сказка» состоится пресс-конференция, посвященная III Всероссийскому фестивалю театров кукол "Зазеркалье".

Отмечается, что мероприятие начнется в 15:00.

Представители Оргкомитета и Дирекции III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье" расскажут, из каких городов России приедут участники на фестиваль и какие спектакли покажут.

В Барнаул приедут знаменитые гости и эксперты.

Также Дирекция представит обновленный фирменный стиль и логотип фестиваля "Зазеркалье".

В пресс-конференции примут участие:

  • Безрукова Елена Евгеньевна – министр культуры Алтайского края;
  • Сливкина Оксана Анатольевна - исполняющий обязанности по должности директора;
  • Позднякова Нина Валериевна - заместитель директора по творческой работе;
  • Чехович Надежда Александровна - заведующая литературно-драматургической̆ частью.

Ранее сообщалось, что спектакль с танцами, собакой-девушкой и неоднозначными отношениями поставили в театре драмы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Погнали играть
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость