Золотая середина. Алтайский край занял 38 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Алтайский край занял 38 место из 85 в рейтинге регионов по уровню безработицы. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно рейтингу, уровень безработицы в Алтайском крае составил 14%. Среднее время поиска работы в третьем квартале 2022 года составило почти четыре месяца.

Изменение уровня безработицы к аналогичному периоду в 2021 году составило -1,4 п.п.

А вот Республика Алтай вошла в пятерку регионов с самым высоким уровнем безработицы. Она заняла 81 место.

Уровень безработицы здесь составляет 10,4%. Среднее время поиска работы — 9 месяцев.

Самыми благоприятными регионами с низким уровнем безработицы стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга по объему вкладов населения.