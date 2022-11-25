Душу радуют. Показываем, как выглядели храмы, церкви и часовни Барнаула тогда и сейчас

Когда-то Барнаул был очень низким городом, над которым возвышались верхушки храмов, церквей и часовен. Сегодня не все сохранилось, но что-то восстановили. Altapress.ru собрал подборку архивных кадров, на которых можно посмотреть, как изменилась архитектура православных сооружений Барнаула.

27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол

Покровский кафедральный собор

ул. Никитина, 137

Заложен 9 августа 1898 года. Строили его на частные пожертвования в беднейшей слободе на западной окраине старого Барнаула.

Покровский кафедральный собор , фото 1901 г. sobory.ru Покровский кафедральный собор , фото 2018 г. 2gis.ru/barnaul

Храм святителя Николая Чудотворца

пр. Ленина, 36

Заложен в 1904 году на Московском проспекте, который теперь известен как проспект Ленина.

Храм Святителя Николая Чудотворца , фото 1912 г. sobory.ru Храм Святителя Николая Чудотворца , фото 2021 г. 2gis.ru/barnaul

Церковь Казанской иконы Божией Матери

Канатный пр-д, 81

Заложена в 1896 году.

Церковь Казанской иконы Божией Матери , год не указан. sobory.ru СИЗО № 1 , находится на месте церкви Казанской иконы Божией Матери. yandex.ru/maps

Собор Петра и Павла

пл. Свободы

Заложен в 1771 году. Был построен на Соборной площади города. В 1935 году собор разрушили. Теперь там расположена площадь Свободы.

Собор Петра и Павла , фото 1900 г. sobory.ru Площадь Свободы , находится на месте собора Петра и Павла. yandex.ru/maps

Часовня Александра Невского

пр. Ленина, 24а

Заложена в 1868 году в память спасения от покушения на императора Александра II во время его пребывания в Париже.

В 1930-х годах ее разрушили. А 2002 году часовню воссоздали заново.

Часовня Александра Невского kreydun. web-box.ru Часовня Александра Невского , фото 2009 г. yandex.ru/maps

Одигитриевская церковь

ул. Льва Толстого, 15

Заложена в 1795 году в начале Московского проспекта на средства купца И. Прутова.

Одигитриевская церковь , фото 1900 г. sobory.ru Здание Богородице-Одигитриевской церкви , фото 2022 г. 2gis.ru/barnaul

Церковь Святого Дмитрия Ростовского

пл. Спартака, 10

Заложена в 1829 году по указу Тобольской Духовной консистории. В апреле 1991 года у строения сгорел и обрушился купол храма.

Церковь восстановили полностью 11 ноября 2011 года, но позднейшую пристройку не разобрали.

Церковь Святого Дмитрия Ростовского , фото 1900 г. sobory.ru Церковь Святого Дмитрия Ростовского , фото 2021 г. yandex.ru/maps

Храм Иоанна Предтечи

ул. Мамонтова, 19

Заложен в 1857 году. Храм снесли в 1930-е годы, а в 2014 году начали полное восстановление.