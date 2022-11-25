25 ноября
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Жизнь

Душу радуют. Показываем, как выглядели храмы, церкви и часовни Барнаула тогда и сейчас

Когда-то Барнаул был очень низким городом, над которым возвышались верхушки храмов, церквей и часовен. Сегодня не все сохранилось, но что-то восстановили. Altapress.ru собрал подборку архивных кадров, на которых можно посмотреть, как изменилась архитектура православных сооружений Барнаула.

27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол
27 декабря 2016 года на колокольню Александро-Невского собора подняли купол
Михаил Хаустов

Покровский кафедральный собор

ул. Никитина, 137

Заложен 9 августа 1898 года. Строили его на частные пожертвования в беднейшей слободе на западной окраине старого Барнаула.

Покровский кафедральный собор, фото 1901 г.
Покровский кафедральный собор, фото 1901 г.
sobory.ru
Покровский кафедральный собор, фото 2018 г.
Покровский кафедральный собор, фото 2018 г.
2gis.ru/barnaul

Храм святителя Николая Чудотворца

пр. Ленина, 36

Заложен в 1904 году на Московском проспекте, который теперь известен как проспект Ленина.

Храм Святителя Николая Чудотворца, фото 1912 г.
Храм Святителя Николая Чудотворца, фото 1912 г.
sobory.ru
Храм Святителя Николая Чудотворца, фото 2021 г.
Храм Святителя Николая Чудотворца, фото 2021 г.
2gis.ru/barnaul

Церковь Казанской иконы Божией Матери

Канатный пр-д, 81

Заложена в 1896 году.

Церковь Казанской иконы Божией Матери, год не указан.
Церковь Казанской иконы Божией Матери, год не указан.
sobory.ru
СИЗО №1, находится на месте церкви Казанской иконы Божией Матери.
СИЗО № 1, находится на месте церкви Казанской иконы Божией Матери.
yandex.ru/maps

Собор Петра и Павла

пл. Свободы

Заложен в 1771 году. Был построен на Соборной площади города. В 1935 году собор разрушили. Теперь там расположена площадь Свободы.

Собор Петра и Павла, фото 1900 г.
Собор Петра и Павла, фото 1900 г.
sobory.ru
Площадь Свободы, находится на месте собора Петра и Павла.
Площадь Свободы, находится на месте собора Петра и Павла.
yandex.ru/maps

Часовня Александра Невского

пр. Ленина, 24а

Заложена в 1868 году в память спасения от покушения на императора Александра II во время его пребывания в Париже.

В 1930-х годах ее разрушили. А 2002 году часовню воссоздали заново.

Часовня Александра Невского
Часовня Александра Невского
kreydun. web-box.ru
Часовня Александра Невского, фото 2009 г.
Часовня Александра Невского, фото 2009 г.
yandex.ru/maps

Одигитриевская церковь

ул. Льва Толстого, 15

Заложена в 1795 году в начале Московского проспекта на средства купца И. Прутова.

Одигитриевская церковь, фото 1900 г.
Одигитриевская церковь, фото 1900 г.
sobory.ru
Здание Богородице-Одигитриевской церкви, фото 2022 г.
Здание Богородице-Одигитриевской церкви, фото 2022 г.
2gis.ru/barnaul

Церковь Святого Дмитрия Ростовского

пл. Спартака, 10

Заложена в 1829 году по указу Тобольской Духовной консистории. В апреле 1991 года у строения сгорел и обрушился купол храма.

Церковь восстановили полностью 11 ноября 2011 года, но позднейшую пристройку не разобрали.

Церковь Святого Дмитрия Ростовского, фото 1900 г.
Церковь Святого Дмитрия Ростовского, фото 1900 г.
sobory.ru
Церковь Святого Дмитрия Ростовского, фото 2021 г.
Церковь Святого Дмитрия Ростовского, фото 2021 г.
yandex.ru/maps

Храм Иоанна Предтечи

ул. Мамонтова, 19

Заложен в 1857 году. Храм снесли в 1930-е годы, а в 2014 году начали полное восстановление.

Храм Иоанна Предтечи, фото 1900 г.
Храм Иоанна Предтечи, фото 1900 г.
sobory.ru
Храм Иоанна Предтечи, фото 2018 г.
Храм Иоанна Предтечи, фото 2018 г.
yandex.ru/maps
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