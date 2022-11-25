Душу радуют. Показываем, как выглядели храмы, церкви и часовни Барнаула тогда и сейчас

Покровский кафедральный собор
ул. Никитина, 137
Заложен 9 августа 1898 года. Строили его на частные пожертвования в беднейшей слободе на западной окраине старого Барнаула.
Храм святителя Николая Чудотворца
пр. Ленина, 36
Заложен в 1904 году на Московском проспекте, который теперь известен как проспект Ленина.
Церковь Казанской иконы Божией Матери
Канатный пр-д, 81
Заложена в 1896 году.
Собор Петра и Павла
пл. Свободы
Заложен в 1771 году. Был построен на Соборной площади города. В 1935 году собор разрушили. Теперь там расположена площадь Свободы.
Часовня Александра Невского
пр. Ленина, 24а
Заложена в 1868 году в память спасения от покушения на императора Александра II во время его пребывания в Париже.
В 1930-х годах ее разрушили. А 2002 году часовню воссоздали заново.
Одигитриевская церковь
ул. Льва Толстого, 15
Заложена в 1795 году в начале Московского проспекта на средства купца И. Прутова.
Церковь Святого Дмитрия Ростовского
пл. Спартака, 10
Заложена в 1829 году по указу Тобольской Духовной консистории. В апреле 1991 года у строения сгорел и обрушился купол храма.
Церковь восстановили полностью 11 ноября 2011 года, но позднейшую пристройку не разобрали.
Храм Иоанна Предтечи
ул. Мамонтова, 19
Заложен в 1857 году. Храм снесли в 1930-е годы, а в 2014 году начали полное восстановление.