Золотое-мистическое и подводная река: озеро-легенду без туристов показали в разгар пандемии

В сети ходит шутка, отражающая сегодняшние настроения путешественников: «Выбираю маршрут, где провести отпуск — гостиная или балкон. Потому что кухня — дорого». Россияне в самоизоляции из-за Covid-19 стали невыездными из своих квартир. Но путешествовать все-равно хочется, хотя бы «домашними» туристами.

«Природа еще раз показывает нам, что она отлично живет без нас, мы без нее — не сможем. Наши фотозарисовки Золотого озера для тех, кто добровольно согласился ограничить свои путешествия и этим помогает сдержать угрозу, а потенциально и спасти чью-то жизнь», — написали сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

И не выходя из дома — на фото — можно полюбоваться загадочным Телецким озером в Горном Алтае. Интересны глубинные находки аквалангистов, их погружение на 102 метра. И истории о них. Погружаемся…

Завораживающее место

Не так давно сервис Google Карты выбрал 15 завораживающих мест в разных уголках России. В список попало Телецкое озеро.

«Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья", — говорится в описании озера компанией.

Подводная река

В 2012 году новосибирские дайверы во время очистки дна Телецкого озера в Горном Алтае от мусора обнаружили подводную реку. Ранее никто не слышал ни об одной подводной реке в Телецком озере. Дайверы утверждают, что в обнаруженной реке очень сильное течение. Ученые изучают этот природный объект.

Метеостанция на глубине

Дайверами найдена плавучая метеостанция. Со слов старожилов, установлена на плот в 70-х. Сейчас более чем 10−12-и метровая конструкция покоится на глубине более 50 метров.

На конструкции установлены приборы для метеонаблюдений, кабели, виден керамический изолятор — питание подавалось с берега. Оборудование в идеальной сохраности, нетронуто и не разграблено. Видны следы воздействия давления воды.

Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/

Версия, что это плавучая метеостанция, установленная на Телецком озере в 50 — 60-е гг. пока не нашла достоверного подтверждения.

На глубине 102 метра

Все горизонтальные поверхности укрыты илом, будто выпавшим снегом. Местами видны следы деятельности ручья, выносящего в озеро то, что когда-то росло, цвело, ползало, летало — темные массы отложений из листочков, веточек, травинок, насекомых. Об этом рассказали дайверы, совершившие погружение на 102 метра.

Местные «бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Вертолет

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

Трагедия произошла 12 февраля 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин.

Местные жители поговаривают, что дайверы ищут вертолет. И все многочисленные экспедиции с погружением — чтобы найти винтокрылую машину с погребенными внутри нее людьми.

Люди под водой

Обычно озеро благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.