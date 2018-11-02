Золотой: россиянка заплатила 340 тыс рублей, чтобы отдать в приют котенка

Пожелавшая остаться неизвестной жительница Адыгеи заплатила долг приюта для бездомных животных перед ветеринарной клиникой, чтобы оставить в нем котенка, сообщают волонтеры группы «Бездомные животные Майкопа».

Несколько дней назад в приют Майкопа обратилась девушка с просьбой принять бездомного котенка. Но работники отказали ей в этой просьбе, сославшись на многотысячные долги перед ветеринарной клиникой, пишет Газета.ru. Услышав об этом, девушка предложила оплатить задолженность приюта в размере 340 тыс. рублей.

«Сначала мы подумали: может, это злая шутка… Но девушка просто поехала и оплатила весь наш долг 340 тысяч рублей!», — написали представители приюта.

Девушка просила не писать ее имя, но фото с тем самым котенком выложить разрешила.

Комментаторы тут же отреагировали: «Это очень, очень благородный поступок. Все помогают людям, но, а животные, кто им поможет, если не мы? Прямо до слез. Спасибо девушке, пусть у нее все будет хорошо».

Неудивительно, что котенок получил кличку «Золотой».