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О чем игра The Last of Us?

The Last of Us создана в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена.

Она погружает игрока в постапокалиптическое будущее на территорию бывшего США. Мир поразила страшная болезнь, вызванная опасно мутировавшим грибком. Он подчиняет себе волю человека и делает из него, по сути, зомби.

Главный герой, контрабандист Джоэл путешествует с девочкой-подростком Элли. Вместе они пробуют выжить в непростом мире и защитить друг друга.