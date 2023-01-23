The Last of Us создана в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена.
Она погружает игрока в постапокалиптическое будущее на территорию бывшего США. Мир поразила страшная болезнь, вызванная опасно мутировавшим грибком. Он подчиняет себе волю человека и делает из него, по сути, зомби.
Главный герой, контрабандист Джоэл путешествует с девочкой-подростком Элли. Вместе они пробуют выжить в непростом мире и защитить друг друга.
Одноименный сериал стартовал на HBO Max. За него взялся создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин.
Критики отмечают, что режиссер основательно подошел к экранизации любимой всеми игры. Вплоть до того, что камера в отдельных сценах повторяет картину из игры: падающий самолет, показанный с заднего сидения джипа, или горящая машина, «перегородившая» переулок.
Планируют выпустить девять серий в первом сезоне. Последняя выйдет 12 марта.
Джоэла играет Педро Паскаль, а его маленькую спутницу — Белла Рэмси. Ключевые роли исполнили Гэбриел Луна, Анна Торв, Эшли Джонсон, Ник Офферман и Сторм Рид.
Первую серию, вышедшую 15 января, посмотрели 4,7 млн человек, сообщает «Кино-театр.ру». Больше только у Дома дракона" и «Подпольной империи».
«Чемпионат» добавляет, что лучший дебют у сериала был в Латинской Америке. Шоу обошло второй сезон «Эйфории» и «Дом Дракона».
А на сервисе Spotify музыкальный трек Never Let Me Down Again от британской группы Depeche Mode стали слушать в США на 520% чаще, чем раньше.
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