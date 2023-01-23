23 января
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Жизнь

Зомби, дети и конец света. Почему игра The Last of Us обрела популярность в 2023 году — разбор

Игра The Last of Us получила второе дыхание и стала особенно популярна в 2023 году. Все — благодаря одноименному сериалу, вышедшему 15 января. Altapress.ru рассказывает, чем зрителей так привлекают истории о зомби.

Сериал The Last of Us
Сериал The Last of Us
Кинопоиск
1
О чем игра The Last of Us?

The Last of Us создана в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена.

Она погружает игрока в постапокалиптическое будущее на территорию бывшего США. Мир поразила страшная болезнь, вызванная опасно мутировавшим грибком. Он подчиняет себе волю человека и делает из него, по сути, зомби.

Главный герой, контрабандист Джоэл путешествует с девочкой-подростком Элли. Вместе они пробуют выжить в непростом мире и защитить друг друга.

2
Что за сериал?

Одноименный сериал стартовал на HBO Max. За него взялся создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин.

Критики отмечают, что режиссер основательно подошел к экранизации любимой всеми игры. Вплоть до того, что камера в отдельных сценах повторяет картину из игры: падающий самолет, показанный с заднего сидения джипа, или горящая машина, «перегородившая» переулок.

Планируют выпустить девять серий в первом сезоне. Последняя выйдет 12 марта.

3
Кто в главных ролях?

Джоэла играет Педро Паскаль, а его маленькую спутницу — Белла Рэмси. Ключевые роли исполнили Гэбриел Луна, Анна Торв, Эшли Джонсон, Ник Офферман и Сторм Рид.

Сериал The Last of Us
Сериал The Last of Us
Кинопоиск
4
Всплеск популярности

Первую серию, вышедшую 15 января, посмотрели 4,7 млн человек, сообщает «Кино-театр.ру». Больше только у Дома дракона" и «Подпольной империи».

«Чемпионат» добавляет, что лучший дебют у сериала был в Латинской Америке. Шоу обошло второй сезон «Эйфории» и «Дом Дракона».

А на сервисе Spotify музыкальный трек Never Let Me Down Again от британской группы Depeche Mode стали слушать в США на 520% чаще, чем раньше.

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