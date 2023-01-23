23 января
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Жизнь

Сборы «Аватара 2» превысили 2 млрд долларов за шесть недель

Сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили 2 млрд долларов спустя шесть недель после премьеры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Variety.

"Аватар: путь воды".
"Аватар: путь воды".
kinorium.com

Фильм собрал почти 600 млн долларов в США и 1,4 млрд долларов во всем мире. В России «Аватар 2» показывали без согласия правообладателя.

Всего шесть кинолент превысили уровень в 2 млрд долларов. Это первый «Аватар», «Мстители: Финал», «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности».

Режиссером трех из шести перечисленных фильмов был Джеймс Кэмерон. Также актриса Зои Салдана, сыгравшая роль Нейтири в «Аватаре», исполняла роль Гаморы в киновселенной Marvel и снялась в четырех из шести фильмах.

Джеймс Кэмерон сообщил, что планирует третью часть «Аватара».

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