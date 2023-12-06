Зонтики в декабре, поплывшие новогодние фигуры: вспоминаем, когда это было

Утром 6 декабря многие барнаульцы добирались до работы под моросящим дождем. Хотя накануне город буквально завалило снегом.

Потому утопать в снежно-дождевой жиже было особенно неприятно тем, у кого замшевая обувь, хоть и защищенная спецслоем химии.

Altapress.ru решил вспомнить, когда зимой в регионе еще шли ливневые дожди.

Городки поплыли

В 2002 году лил дождь в декабре. Тогда растаяли все снежные скульптуры на площади Сахарова в Барнауле. Их пытались восстановить к Рождеству. Тщетно. Пришла январская оттепель.

В 2014 году из-за наступившей весенней теплой погоды снежные фигуры в Барнауле начали таять, у Снегурочек и Дедов Морозов "поплыли" лица. В Центральном парке, например, дождь смыл краску со сказочных "снеговиков", а на площади Сахарова гладкие ледяные фигуры стали щербатыми. А в 2015 году из-за дождя пришлось приостановить стройку ледового городка на площади Сахарова.

Ближе к 2016 году другой снежный городок "поплыл" в Барнауле во время зимнего ливня. Часть фигур — башни и горки — снесли. А в Рубцовске в то время исхитрились и заменили растаявшие фигуры надувными фигурами.

Из-за дождей и потепления 26 декабря 2017 года на площади Сахарова в Барнауле начал таять ледовый городок. Ледяные скульптуры подтаяли и стали терять четкую форму.

Новогодняя капель

В 2019 году погодный ресурс спрогнозировал дождь на новогоднюю ночь. Многие горожане расстроились — планировались салюты, а сугробы-подставки для них поплыли. Но в последний момент платформа обновила прогноз. И утром 31 декабря был "ощутимый" мороз — минус 1 градус.

Ливень и городская катушка

В ночь с 1979 на 1980-й лил настоящий ливень. Улицы города утром 1 января стали сплошным катком.

Сейчас 2023 год 6 декабря. Утренний прогноз — по-декабрьски "весенний". В регионе введен режим повышенной готовности из-за непогоды.

Уже ближе к вечеру резко похолодает на фоне шквалистого ветра. В предгорьях порывы ветра, по прогнозам, достигнут ураганной силы — 35 метров в секунду. Или 126 километров в час. Будьте осторожнее.