Зонтики в декабре, поплывшие новогодние фигуры: вспоминаем, когда это было

Потому утопать в снежно-дождевой жиже было особенно неприятно тем, у кого замшевая обувь, хоть и защищенная спецслоем химии.
Altapress.ru решил вспомнить, когда зимой в регионе еще шли ливневые дожди.
Городки поплыли
В 2002 году лил дождь в декабре. Тогда растаяли все снежные скульптуры на площади Сахарова в Барнауле. Их пытались восстановить к Рождеству. Тщетно. Пришла январская оттепель.
В 2014 году из-за наступившей весенней теплой погоды снежные фигуры в Барнауле начали таять, у Снегурочек и Дедов Морозов "поплыли" лица. В Центральном парке, например, дождь смыл краску со сказочных "снеговиков", а на площади Сахарова гладкие ледяные фигуры стали щербатыми. А в 2015 году из-за дождя пришлось приостановить стройку ледового городка на площади Сахарова.
Ближе к 2016 году другой снежный городок "поплыл" в Барнауле во время зимнего ливня. Часть фигур — башни и горки — снесли. А в Рубцовске в то время исхитрились и заменили растаявшие фигуры надувными фигурами.
Из-за дождей и потепления 26 декабря 2017 года на площади Сахарова в Барнауле начал таять ледовый городок. Ледяные скульптуры подтаяли и стали терять четкую форму.
Новогодняя капель
В 2019 году погодный ресурс спрогнозировал дождь на новогоднюю ночь. Многие горожане расстроились — планировались салюты, а сугробы-подставки для них поплыли. Но в последний момент платформа обновила прогноз. И утром 31 декабря был "ощутимый" мороз — минус 1 градус.
Ливень и городская катушка
В ночь с 1979 на 1980-й лил настоящий ливень. Улицы города утром 1 января стали сплошным катком.
Сейчас 2023 год 6 декабря. Утренний прогноз — по-декабрьски "весенний". В регионе введен режим повышенной готовности из-за непогоды.
Уже ближе к вечеру резко похолодает на фоне шквалистого ветра. В предгорьях порывы ветра, по прогнозам, достигнут ураганной силы — 35 метров в секунду. Или 126 километров в час. Будьте осторожнее.