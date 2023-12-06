6 декабря
﻿
Жизнь

Зонтики в декабре, поплывшие новогодние фигуры: вспоминаем, когда это было

Утром 6 декабря многие барнаульцы добирались до работы под моросящим дождем. Хотя накануне город буквально завалило снегом.

На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
Дмитрий Лямзин

Потому утопать в снежно-дождевой жиже было особенно неприятно тем, у кого замшевая обувь, хоть и защищенная спецслоем химии.

Altapress.ru решил вспомнить, когда зимой в регионе еще шли ливневые дожди.

Городки поплыли

В 2002 году лил дождь в декабре. Тогда растаяли все снежные скульптуры на площади Сахарова в Барнауле. Их пытались восстановить к Рождеству. Тщетно. Пришла январская оттепель.

В 2014 году из-за наступившей весенней теплой погоды снежные фигуры в Барнауле начали таять, у Снегурочек и Дедов Морозов "поплыли" лица. В Центральном парке, например, дождь смыл краску со сказочных "снеговиков", а на площади Сахарова гладкие ледяные фигуры стали щербатыми. А в 2015 году из-за дождя пришлось приостановить стройку ледового городка на площади Сахарова.

Ближе к 2016 году другой снежный городок "поплыл" в Барнауле во время зимнего ливня. Часть фигур — башни и горки — снесли. А в Рубцовске в то время исхитрились и заменили растаявшие фигуры надувными фигурами.

Из-за дождей и потепления 26 декабря 2017 года на площади Сахарова в Барнауле начал таять ледовый городок. Ледяные скульптуры подтаяли и стали терять четкую форму.

Новогодняя капель

В 2019 году погодный ресурс спрогнозировал дождь на новогоднюю ночь. Многие горожане расстроились — планировались салюты, а сугробы-подставки для них поплыли. Но в последний момент платформа обновила прогноз. И утром 31 декабря был "ощутимый" мороз — минус 1 градус.

Ливень и городская катушка

В ночь с 1979 на 1980-й лил настоящий ливень. Улицы города утром 1 января стали сплошным катком.

Сейчас 2023 год 6 декабря. Утренний прогноз — по-декабрьски "весенний". В регионе введен режим повышенной готовности из-за непогоды.

Уже ближе к вечеру резко похолодает на фоне шквалистого ветра. В предгорьях порывы ветра, по прогнозам, достигнут ураганной силы — 35 метров в секунду. Или 126 километров в час. Будьте осторожнее.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость