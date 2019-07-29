4 августа барнаульский зоопарк отмечает день рождения. За несколько лет он заметно разросся и приютил немало зверей. Сегодня зоопарк посещают тысячи гостей и жителей города. Накануне очередной даты его директор и депутат АКЗС Сергей Писарев побеседовал с altapress.ru и рассказал о непростой истории «Лесной сказки» и своих питомцах.

Краткое содержание

Как в Барнауле появился зоопарк

— Сергей Викторович , вы возглавили парк «Лесная сказка» в 2006 году , как он выглядел тогда?

— Он был в ужасном состоянии. Кругом заросли кустарников и свалки мусора. У парка были долги, превышающие 3 млн рублей. Я влез в кредиты, чтобы их погасить. В общем, мы как-то справились.

Однако в 2008 году в кредите отказали. Это была реальная катастрофа, я думал, что дело рухнуло. Администрация парка не получала заработную плату полгода, деньги отдавали работникам, как-то старались держать коллектив. Тогда решили, что если создадим красивую территорию, то сможем привлечь посетителей.

Мы занялись парком: купили новые аттракционы, навели красоту. Знаете, и народ пошел. Это нас спасло. Рассчитались с кредитами, продолжили благоустройство.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

— А как вам пришла идея создать в городе зоопарк?

— На территории парка был небольшой зооуголок, и я вспомнил свою давнюю мечту о создании настоящего зоопарка. Здесь были кролики, куры, две овечки, верблюд, пони, лиса и песец. Животные находились в жутком состоянии: их кормили только перловой кашей. Мы выходили всех.

Вскоре мы привезли маралов, оленей, а потом и рысь. Впоследствии стали пробовать содержать больших кошек, и у нас получилось. Со временем я понял, что частный зоопарк во многом лучше государственного, поскольку многие вопросы решаются быстрее.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Чтобы развивать зоопарк, обращались к бизнес-сообществу города. У нас прекрасные предприниматели, которые переживают за природу. Они нам очень помогли и помогают до сих пор, за что мы искренне благодарны всем.

— Какие сложности были в первое время?

— Часто в нашу деятельность вмешивалась политика, были недоброжелатели. Например, я строил на земле, которая мне не принадлежала. Понимал, что завтра могут прийти и сказать: «Свободен, забирай своих животных и уезжай куда хочешь». Такие попытки были. Но находились люди, которые понимали, что зоопарк нужен, и помогали.

Знаете, сейчас я даже благодарен злопыхателям, которые пытались нам помешать. Ведь когда тебе мешают, ругают, начинаешь трудиться еще лучше.

Мертвые кролики , замученные детьми

— А не было мысли сделать зоопарк контактным?

— Мы были первыми, кто попытался сделать контактный зоопарк в России. В Швеции есть целый остров, на котором живут кролики. Туда приплывают люди и играют с ними. Этот пример нам очень понравился, решили сделать нечто подобное у себя. Это как раз был год Кролика, в январе нам принесли 80 грызунов.

Кролик. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Летом мы огородили территорию и открыли свой «остров кроликов». Но идея провалилась: толпа детей ворвалась к животным, они вырывали кроликов друг у друга. Родители в это время кричали, подначивая своих чад. Когда посетители ушли, мы насчитали восемь умерших кроликов. Я был в шоке! После этого мы категорически отказались от подобных проектов.

Я и сегодня отрицательно отношусь к контактным зоопаркам. К животным нельзя применять насилие. Представьте, если бы вас тискали весь день.

— Получается , что в вашем зоопарке нельзя трогать животных?

— Хорошая альтернатива контактному зоопарку — мини-ферма. Там животные находятся на огороженной территории, вы можете наклониться и почесать пятачок поросенку, если он захочет к вам подойти. Можно взять травку и покормить кролика, опять-таки если он согласится.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Важно, чтобы выбор оставался за животным, чтобы зверь мог поступать так, как хочется ему.

«В нашем зоопарке есть душа»

— Есть немало организаций , представители которых выступают против зоопарков и содержания зверей в неволе. Некоторые и вовсе называют зоопарки концлагерями для животных. Как вы относитесь к таким людям?

— Зоопарки возникли, потому что люди уничтожили огромное количество животных. Только в одном маленьком барнаульском зоопарке 16 видов занесены в Красную книгу. Мы делаем все возможное, чтобы у них появилось потомство.

Некоторые говорят, что Писарев зарабатывает на зверях. Бред! Мы с коллегами выполняем главную задачу зоопарка — восполнение видового многообразия животных на нашей планете. В барнаульском зоопарке рождается самое большое число животных в России, хотя он и не самый крупный. В этом году, например, уже появилось на свет 59 малышей. Это говорит о хорошем качественном питании, прекрасном содержании и уходе за животными.

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

Ведь животные — как люди. Они чувствуют нашу заботу и отвечают такой же любовью. В нашем зоопарке есть душа, каждый сотрудник вкладывает в работу все самое лучшее.

«Лесная сказка», как бизнес

— Выгоден ли барнаульский зоопарк с коммерческой точки зрения? Какой доход он приносит , если не секрет?

— Важно понимать, что это прежде всего не бизнес, а социальный проект. В России есть всего два самоокупаемых зоопарка — «Лимпопо» в Нижнем Новгороде и наш. Мы не получаем из бюджета ни копейки.

Зоопарк позволяет обеспечивать постоянной работой более 50 человек. Они получают заплату от 15 до 35 тысяч рублей, в зависимости от квалификации. Всего в месяц выплачиваем более 600 тысяч.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Мы очень благодарны не только друзьям-бизнесменам, но и всем посетителям. Скажу честно, основная часть заработанных от продажи билетов денег уходит на зарплаты работникам, коммунальные платежи и благоустройство зоопарка.

Большая проблема в сезонности — летом копим деньги, которые тратим в другое время года. Позапрошлой зимой стояли дикие морозы, и мы заработали за январь всего 5 тысяч рублей. За февраль немного больше. Каждый сентябрь зоопарк пустеет — у детворы начинается учеба, к нам приходят только в выходные. Семь месяцев в году в зоопарке почти нет никакой выручки. Ну, а летом в хороший месяц удается заработать 1−2 млн рублей.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Питание животных и условия содержания

— На каких зверей тратите больше всего денег? У кого самый необычный рацион?

— На содержание африканского льва в месяц уходит 38 тысяч рублей, но это не самый показательный случай. Вот, например, носухи, млекопитающие семейства енотовых. В природе они едят все, начиная от мух и заканчивая корешками растений. С одной стороны, их прокормить очень легко, а с другой — мы вынуждены покупать им все, чтобы питание было сбалансированным.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Еще один яркий пример — соболь. Казалось бы, маленькое животное, о каких затратах на него может идти речь? Но зверька кормят красной рыбой, черникой, брусникой, клюквой. А кроме этого, дают творожок, молоко и многое другое. Представляете, какие это деньги?

— Хватает ли площади , которую занимает зоопарк?

— Да, с этим проблем сейчас нет. В 2006 году мы занимали один гектар, а через некоторое время разрослись до пяти. Недавно администрация выделила нам еще четыре гектара, так что есть куда расти.

К тому же со следующего года все зоопарки будут проходить лицензирование. Уже разрабатывают специальный регламент. Например, медведю положен вольер от 30 до 300 квадратных метров. Жилье рыси — от 15 метров. В таких условиях животным будет гораздо комфортнее.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Другое важное условие — домик в каждом вольере. Казалось бы, зачем, ведь в дикой природе такого нет? Однако животные должны иногда скрываться от людских глаз и находиться в тишине. Всегда говорю: если звери будут выглядеть плохо, я закрою зоопарк.

Некоторые спрашивают, когда барнаульский зоопарк превратится в новосибирский. Я отвечаю: «Никогда!» Потому что глупо сравнивать число жителей столицы Алтайского края и Новосибирска.

— Как к соседству с животными относятся жители близлежащих спальных районов?

— За все время работы не слышал от людей негатива, все относятся с пониманием. Недавно один из работников краевой администрации, который живет рядом, радостно говорил, что каждое утро слышит рев льва. Однажды к нему приехал родственник из другого города и удивился непонятным звукам. Барнаулец же гордо сказал: «Да, у нас здесь хищники кричат».

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

— Бывали ли случаи , когда животных из зоопарка выпускали на волю?

— Конечно, много раз. На днях мы выпустили 12 белок, они поселились здесь же. Также выпускали диких уток. К сожалению, многих животных не можем опустить на волю, потому что звери травмированы. Например, у лисы перебита лапа, а у лебедей — крылья. А вообще, стараемся помочь многим животным, которые к нам поступили, а потом отпустить их.

О невоспитанности барнаульцев

— Как ведут себя посетители зоопарка , пытаются ли трогать животных или кормить их?

— К сожалению, в целом ситуация не очень хорошая. Кажется, что некоторые люди делает все наперекор запретам. У нас работают охранники, висит много камер, предупреждающих табличек. Однако это не помогает, дело ведь в воспитании. Иногда проходишь и говоришь: «Почитайте табличку». А тебе в ответ: «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» Бороться с такими людьми сложно и бессмысленно. Мы стараемся учить детей, вот они прислушиваются к советам.

В барнаульском зоопарке. Altapress.ru , Анна Зайкова

Каждая клетка огорожена, есть различные элементы специальной защиты. Однако люди делают попытки перелезть через ограждения. Самое поразительное, когда ты видишь, что мама ставит ребенка к вольеру, а потом кричит, что их укусила норка. А я задаю вопрос: как зверек мог пролезть к вам через два ограждения? Бывают и такие родители, к сожалению.

Критика «Ночи в зоопарке» и фото с тигрятами

— В соцсетях вас многие ругали за «Ночь в зоопарке», говорили , что посетили и шум мешали животным. Так ли это?

— Ночью мы проводили экскурсию только по территории у сцены и там, где находятся кошачьи. В темное время суток они активны, показывать зверей ночью — практика многих зоопарков. Никаких неудобств от наших ночных визитов животные не испытывают. Однако мы поняли, что фейерверки — это стресс для зверей, поэтому больше не устраиваем их на нашей территории.

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

— Некоторые барнаульцы критиковали вас за фото с тигрятами , говорили , что этим вы причиняете малышам вред. Испытывали ли звери дискомфорт?

— Конечно же нет. Звери для нас как дети, мы относимся к ним с заботой, словно настоящие родители. Прекрасно понимаем, какое животное можно взять в руки, а какое нет. Тигрица Багира нам доверяет, когда она родила, то вынесла детенышей, чтобы показать нам, разрешила подойти. Тем более мы обязаны обследовать малышей ежедневно и следить за их развитием.

Оценку происходящему должны давать специалисты. Мы заверяем всех, что не причинили боль ни одному животному. Наоборот, проводим огромное количество мероприятий, учим взрослых и детей любить природу.

— Чем будете удивлять посетителей на дне рождения зоопарка 4 августа?

— У нас будет обширная программа. Так, запланированы детский спектакль о животных и огромное количество мастер-классов, например по аквагриму и изготовлению суши. Огромный интерес всегда вызывает показательное кормление животных, в этот раз оно тоже будет. Кроме того, в клетке с животными будет играть музыкант.

О чем еще рассказал собеседник

О любимчиках — Ко всем животным отношусь с умилением, появление новой жизни для меня всегда таинство. Не важно — большой это зверь или маленький. Я могу подойти ко многим животным — почесать гриву льву, потрогать за нос пуму. Но некоторые звери не идут на контакт. Я, например, обожаю сурикатов, но им до меня никакого дела нет. О мечте — Из всех кошек мне больше всего нравятся гепарды. Главное, что они не только самые быстрые, но и очень дружелюбные. Иногда я даже представляю, как еду на машине, а рядом сидит гепард, это моя мечта.

Что известно о Сергее Писареве

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

Сергей Писарев родился 8 марта 1958 года в Змеиногорске. В 1975 году после окончания школы поступил в Новосибирский политехнический техникум. После этого был призван на военную службу. Затем заочно обучался в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте.

С 1988 года работал в средней школе № 105 Барнаула учителем географии. С 1991 года — заместитель директора школы по воспитательной работе, а с 1995-го — директор школы. С 2000 по 2006 год трудился в районных администрациях.

В 2006 году возглавил «Парк развлечений и отдыха „Лесная сказка“». В 2008 году избран депутатом Барнаульской городской думы. В 2011 и в 2015 годах избирался в краевой парламент по одномандатному избирательному округу № 23 (Индустриальный район).