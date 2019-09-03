Зоозащитницы устроили пикет против цирка с леопардами, перекочевавшего в Новосибирск из Барнаула

«Животные там находятся в тесных клетках или контейнерах. Их возят в них по всей стране и в жару, и в холод, выпуская только на время представления. Представляете, что это такое, например, для гепарда, ареал обитания которого в естественной среде составляет десятки километров», — сообщила порталу «Новости Новосибирска» Бражник.





Зоозащитники в знак протеста запустили флешмоб «мегаубериэтотцирк». Они призывают всех неравнодушных делать фото или видео с плакатом или без и выкладывать изображения в соцсети. Девушки призывают делиться эмоциями от цирка шапито на площадке ТЦ, в котором представлены мировые бренды, и помечать свои записи соответствующим хэштегом.

Флешмоб зоозащитников Новосибирска против цирка с животными vk.com/incident_nsk

В первые часы после заявления зоозащитниц в профиле ТЦ «Мега» в Instagram около 350 человек написали комментарии с просьбой к руководству комплекса разорвать договор с шапито.

Руководство торгового центра с заявлениями возмущенных жителей.

«Многие цирки ненадлежащим образом относились к животным, чем и подорвали свою репутацию в глазах общественности. С цирком „Золотой дракон“ совсем иная история: по данным интернет-ресурсов, он входит в ТОП-5 лучших цирков России. Животные находятся в максимально комфортных условиях, проходят регулярную проверку ветеринарных служб и прекрасно питаются», — пояснили в администрации ТЦ.