30 апреля
﻿
Жизнь

Зосима Пчельник. Что можно и категорически запрещено делать 30 апреля

Зосиму Пчельника, или «Вальпургиеву ночь», отмечают 30 апреля. Традиции и запреты — в нашем материале.

Пчела.
Пчела.
Фото из открытых источников.
1
Что можно делать на Зосиму Пчельника

На Зосиму Пчельника предки вывозили ульи на пасеки. Кроме того, они накрывали стол белой скатертью и ставили на него хлеб с солью.

Также прародители молились Зосиме и Савватию 30 апреля. Они приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».

Пчел на Руси в «Вальпургиеву ночь» особенно почитали. О них складывали поговорки: «Без пчелы поп и обедни не служит», «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить», «Для хорошего пчеловода нет плохого года».

Мед.
Мед.
СС0

А еще пращуры обязательно ели мед на Зосиму Пчельника. Его добавляли к мясу, птице и рыбе. Считалось, что так можно привлечь в дом здоровье и достаток.

2
Что нельзя делать на Зосиму Пчельника

На Зосиму Пчельника категорически запрещено крутиться перед зеркалом: а то, мол, темные силы захватят.

Нельзя 30 апреля выпекать, покупать и есть хлеб.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/
3
Народные приметы на Зосиму Пчельника
  • Солнце 30 апреля — к счастью, радости и веселью.
  • Грозовые облака на Зосиму Пчельника — значит, погода изменится.
  • Облака «прозрачные» 30 апреля — к сильному ветру.
  • Дождь 30 апреля — жди жаркого лета.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость