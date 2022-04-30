Зосима Пчельник. Что можно и категорически запрещено делать 30 апреля

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Что можно делать на Зосиму Пчельника

На Зосиму Пчельника предки вывозили ульи на пасеки. Кроме того, они накрывали стол белой скатертью и ставили на него хлеб с солью.

Также прародители молились Зосиме и Савватию 30 апреля. Они приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится».

Пчел на Руси в «Вальпургиеву ночь» особенно почитали. О них складывали поговорки: «Без пчелы поп и обедни не служит», «Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить», «Для хорошего пчеловода нет плохого года».

Мед. СС0

А еще пращуры обязательно ели мед на Зосиму Пчельника. Его добавляли к мясу, птице и рыбе. Считалось, что так можно привлечь в дом здоровье и достаток.