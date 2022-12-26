Звезды тоже гаснут. Пять фильмов с трагично известной актрисой Екатериной Савиновой

В День рождения заслуженной актрисы театра и кино РСФСР из Алтайского края Екатерины Савиновой Altapress.ru предлагает понастальгировать и посмотреть подборку кинокартин с ее участием.

Большая семья

Киностудия Ленфильм сняла эту драму в 1954 году. «Большая семья» — экранизация романа В. А. Кочетова «Журбины». В кинокартине рассказывается о трех поколениях семьи Журбиных — потомственных рабочих-судостроителей. Все живут вместе, и жизнь каждого связана с кораблестроением. Кто-то пытается построить личную жизнь, кто-то уходит из семьи.

Екатерина Савинова исполнила в фильме роль Дуняши Журбиной, супруги представителя третьего поколения семьи Кости Журбина. На состоявшемся в следующем году VIII Международном кинофестивале в Каннах коллективу исполнителей присудили премию за лучшее актерское исполнение.

Кадр из фильма «Большая семья». www.kinopoisk.ru

В один прекрасный день

В украинский колхоз «Рассвет» под Полтавой по письму местных комсомольцев приезжает дирижер Екатерина Воропаева из Киева, чтобы стать руководителем музыкального коллектива колхоза.

Председатель и главбух колхоза почти не оказывают помощи деятельной девушке. Разочарованная таким отношением, она уезжает домой в Киев, но на полпути новые друзья уговаривают ее вернуться. Заручившись поддержкой секретаря райкома, молодой дирижер добивается покупки музыкальных инструментов и организует колхозный оркестр.

Екатерина Савинова исполнила одну из главных ролей в 1955 году.

Екатерина Савина , фильм «В один прекрасный день». www.kinopoisk.ru

Приходите завтра…

Фрося Бурлакова (Екатерина Савинова) приезжает в Москву из Ельцовки, чтобы стать певицей. Она останавливается у скульптора Николая Васильевича, с которым у них есть общий знакомый. Фрося забавляет своей непосредственностью хозяина дома. На фоне девушки скульптор понимает, что увяз во лжи, разменял на мелочи свой художественный талант и сбился с творческого пути.

Тем временем Фрося пытается попасть в университет, ее замечает один из преподавателей и дает возможность развивать свой талант. А Николай Васильевич крушит дома почти все свои работы, потому что понимает что в них нет «души».

Девушка же пытается пробиваться в мир искусства.

Кинокартину сняли в 1963 году.

Кадр из фильма «Приходите завтра…» www.kinopoisk.ru

Екатерина Савинова родилась 26 декабря 1926 года в селе Ельцовка Алтайского края. Жила девушка в бедной крестьянской семье. Актерская карьера была непростой: после того, как начинающая актриса дала пощечину положившему на нее глаз режиссеру «Кубанских казаков» И. А. Пырьеву (по одной из версий — прим. ред.), актрису больше не звали на большие роли. Но когда Екатерине удалось попасть на большой экран, о ее актерском и певчем таланте узнали многие.



Во время съемок картины «Приходите завтра…» актриса выпила парное молоко и заразилась бруцеллезом, из-за которого у нее начали развиваться признаки шизофрении. Карьера стала быстро угасать. В итоге, 25 апреля 1970 года Савина бросилась под поезд и погибла.

Тень у пирса

В одном южном портовом городе сотрудники советской контрразведки с помощью моряков и простых граждан разоблачили происки вражеских шпионов и диверсантов, направленные на уничтожение плавучего дока. Сотрудники госбезопасности распутали клубок шпионских связей и предотвратили преступление.

Кем является одна из главных героинь Екатерина Савинова в фильме 1955 года — «мафией», «комиссаром» или «мирным жителем»?

кадр из фильма «Тень у пирса». www.kinopoisk.ru

Кубанские казаки

Дебютной ролью актрисы стала роль Любочки в музкомедии Кубанские казаки, снятой в 1949 году. Екатерина Савинова тогда не числилась в главных ролях, поскольку заканчивала ВГИК, где о ней лестно отзывались, как о «талантливой актрисе с большим сценическим диапазоном».

По сюжету два кубанских колхоза — «Красный партизан» и «Заветы Ильича» — соперничают друг с другом в социалистическом соревновании. Непростые отношения складываются между двумя их председателями — «лихим казаком» Гордеем Вороном и молодой вдовой Галиной Пересветовой. Делегации обоих колхозов едут на осеннюю ярмарку. Так соперничество осложняется еще и взаимной любовью двух передовиков: Даши Шелест и Николая Ковылева.

В ходе соревнований выясняется, что Пересветова втайне давно любит Ворона. Он же требует от нее признания и получает его.

Неожиданно выясняется, что Пересветова втайне давно любит Ворона. Эти слухи доходят до председателя колхоза «Красный партизан», и он верхом на коне нагоняет в степи Пересветову, которая в одиночку на бричке возвращается в свой колхоз. Ворон требует признания и получает его.