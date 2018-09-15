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Звезду «Дома-2» накрыло песчаной бурей

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева вместе с супругом оказались в эпицентре песчаной бури.

Алена Водонаева покрасила волосы в розовый цвет.
Алена Водонаева покрасила волосы в розовый цвет.
www.instagram.com/alenavodonaeva

Они отправились на фестиваль искусств Burning Man в штате Невада.

В Instagram Водонаева опубликовала снимки жуткой песчаной бури, пишет ura.ru. Она рассказала, что была вынуждена просидеть с мужем и друзьями в запертом автомобиле более 10 часов.

«Песок и пыль у тебя повсюду: в волосах, на теле и даже в нижнем белье. Только на этом фестивале я поняла что означает фраза „песок из <пятой точки> сыпется“. И она не про возраст, ребята, она буквальна!», — написала Водонаева.

«Город в пустыне, который строится ровно на неделю, а после исчезает как пыль, не оставляя за собой ничего.
Город без электричества, водопровода, канализации и света, который существует лишь для 70.000 людей из 7 миллиардов человек на земле. Город без денег, магазинов, интернета и какой-либо инфраструктуры», — рассказала о путешествии телеведушая.

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