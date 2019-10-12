Зюганов считает, что смертную казнь нужно ввести для убийц женщин и детей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею отменить мораторий на смертную казнь в России после убийства в Саратове 9-летней девочки , заявил, что те, кто лишают жизни женщин и детей, заслуживают такой меры наказания, как казнь, пишет РИА Новости.

«Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью. Мы вносили даже подобное предложение, потому что бороться надо более жестко и решительно. Террористы, бандиты, убийцы должны осознавать и нести полноту ответственности», — прокомментировал Зюганов.

Что думают по поводу возвращения смертной казни

Депутаты Госдумы, представляющие Саратовскую область, высказались за отмену моратория на смертную казнь в связи с резонансным убийством девятилетней девочки.

«Нужно вернуть смертную казнь», — сказал депутат Госдумы Евгений Примаков.

По мнению депутата Госдумы Ольги Алимовой, следует вернуть смертную казнь для «педофилов, убийц, насильников, террористов». Ее поддерживает уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни.

Депутат Ольга Баталина напомнила, что серьезные решения нужно принимать не под действием эмоций. «Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают — требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову. А пока помолчим в память о девочке», — сказала она.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что большинство граждан в России хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия, однако мировой опыт говорит, что смертная казнь неэффективна.

Владимир Жириновский. kremlin.ru

11 октября Госдума на своей официальной страничке «ВКонтакте» создала опрос, где спросила у пользователей, нужно ли отменять мораторий на смертную казнь. Большинство людей оказались «за».

В сети также появилась петиция с требованием казнить, выдать на самосуд или гарантировать пожизненный срок для подозреваемого в убийстве Михаила Туватина.

«Очередной насильник понесет достойное наказание, однако достойно ли оно содеянному преступлению? Саратовцы уверены, что нет и готовы устроить самосуд над выродком. Ввиду сложившегося резонанса, мы не должны остаться равнодушными и требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения, то есть во благо защиты молодого поколения от нелюдей!», — говорится в петиции.

Что произошло

В Саратове девятилетняя девочка Лиза пропала 9 октября по пути в школу. Ее тело нашли через два дня. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего местного жителя, который ранее уже был судим.

Согласно показаниям, подозреваемый несколько месяцев назад самовольно завладел гаражом в микрорайоне СХИ Саратова. 9 октября он находился в гараже. Девочка прошла мимо и спросила, его ли это гараж. «Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать ее семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Стихийный митинг в Саратове Скриншот — видео tvzvezda.ru

Ночью 11 октября жители Саратова собирались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу девочки. Митингующие также атаковали полицейскую машину, где предположительно мог находиться злоумышленник. Люди устроили настоящую давку возле автомобиля и скандировали «Открывай!». Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих.