Адвокат попросил условный срок для лихача на BMW, убившего двух людей в центре Барнаула

BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22. BMW X5 после ДТП. Фото : Barnaul22. Задержание виновника ДТП, водителя BMW X5. Фото : Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22. BMW X5 перевернулся после ДТП. Фото : Barnaul22.

В пользу такого решения защитник привел то, что Бикташев полностью признал свою вину, не имеет судимости, а также "обладает рядом положительных характеристик". По версии адвоката, даже желание водителя BMW рассмотреть его дело в особом порядке (суд отклонил это ходатайство) можно расценивать как еще один довод в пользу подопечного. Также в числе аргументов адвокат назвал онкозаболевание своего подопечного.

Издание отмечает, что представитель защиты не упомянул, что обвиняемого уже лишали водительских за пьяную езду, а в момент смертельного ДТП уровень алкоголя в крови у Алексея Бикташева в 2,5 раза превышал разрешенную норму. Всего же, по данным ГИБДД, водитель BMW X5 с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Прокурор попросил суд приговорить Бикташева к реальному сроку лишения свободы. Однако не исключен вариант, при котором состояние здоровья обвиняемого "будет способствовать его освобождению от наказания, если появится соответствующее врачебное заключение", сообщил гособвинитель.

Суд вынесет приговор 3 сентября.

Напомним, "громкое" ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. 23-летний водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Максимальное наказание, которое грозит Бикташеву — 9 лет лишения свободы. Родственники одной из жертв ДТП также предъявили гражданский иск к Алексею Бикташеву на сумму в 1 млн рублей.

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