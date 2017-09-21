Барнаульцы делятся снимками "тропического ливня" и затопленных улиц

Потоп на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова. 21 сентября 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Потоп на проспекте Ленина. 21 сентября 2017 года. Фото : instagram.com/empty_space94. Потоп на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова. 21 сентября 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Потоп на проспекте Красноармейском. Барнаул, 21 сентября 2017 года. Фото : Александр Рудковский vk.com/barneos22.

Так очевидцы сообщают, что вода льется широким ручьем по проспекту Ленина. А перекресток Павловского тракта с улицей Попова превратился в озеро, рассказывают в сообществе Barnaul22. Также огромная лужа разлилась на недавно отремонтированном перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Молодежной.

21 сентября в Алтайском крае синоптики прогнозировали дожди и грозы. Воздух в четверг прогреется максимум до +21. А при непогоде будет дуть очень крепкий и, вероятно, даже штормовой ветер.

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