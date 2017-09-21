Барнаульцы делятся снимками "тропического ливня" и затопленных улиц

21 сентября Барнаул резко накрыл сильнейший ливень, из-за которого затопило некоторые улицы города. В соцсетях появились снимки и видео с этим дождем и его последствиями.
Так очевидцы сообщают, что вода льется широким ручьем по проспекту Ленина. А перекресток Павловского тракта с улицей Попова превратился в озеро, рассказывают в сообществе Barnaul22. Также огромная лужа разлилась на недавно отремонтированном перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Молодежной.
21 сентября в Алтайском крае синоптики прогнозировали дожди и грозы. Воздух в четверг прогреется максимум до +21. А при непогоде будет дуть очень крепкий и, вероятно, даже штормовой ветер.
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