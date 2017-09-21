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Барнаульцы делятся снимками "тропического ливня" и затопленных улиц

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Сегодня, 15:34.
Фоторепортажи

21 сентября Барнаул резко накрыл сильнейший ливень, из-за которого затопило некоторые улицы города. В соцсетях появились снимки и видео с этим дождем и его последствиями.

Так очевидцы сообщают, что вода льется широким ручьем по проспекту Ленина. А перекресток Павловского тракта с улицей Попова превратился в озеро, рассказывают в сообществе Barnaul22. Также огромная лужа разлилась на недавно отремонтированном перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Молодежной.

МЧС вчера прислал смс о конце света.... А это просто осенний дождик☔️

Публикация от Анатолий Попов (@empty_space94)

Дождь. Работа. #барнаул #барнаулонлайн #барнаул22 #barnaulinsta #barnaul22 #go_barnaul

Публикация от Anton Sergev (@anton_sergeev_90)

#осень #барнаул

Публикация от Михаил Городилов (@mikhailgorodilov)

#☔️🐸🍁

Публикация от Elena Chigidina💫 (@echigidina)

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Публикация от Ирина Краса (@irinakrasa22)

#дождь #барнаул

Публикация от Юрок Волокитин (@yurok_spb)

21 сентября в Алтайском крае синоптики прогнозировали дожди и грозы. Воздух в четверг прогреется максимум до +21. А при непогоде будет дуть очень крепкий и, вероятно, даже штормовой ветер.

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