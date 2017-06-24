Фотофакт. На улице Жасминной вновь перегородили дорогу

Неизвестные перегородили проезд по ул. Жасминной в поселке Солнечная Поляна длинной бетонной плитой. Желающим проехать к ледовой арене приходится оставлять машины и нести тяжелые сумки со снаряжением через всю улицу. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22".
"Война" жителей улицы с автомобилистами началась после открытия ТРЦ "Арена" и постройки ледового дворца "Динамо". Люди недовольны тем, что по их улице стали чаще ездить машины. Мэрия не в состоянии выделить деньги не ремонт этих улиц, и их зачастую ремонтируют сами жители за свой счет. После этого они начинают считать улицу своей собственностью, устанавливают заграждения и т.п. Горожане в шутку уже прозвали этот район "Геодезическо-Жасминным автономным округом".
В конце мая неизвестные засыпали проезжую часть на ул. Жасминной землёй и написали требование к ГИБДД. В апреле на дороге рассыпали саморезы и даже вырыли ров. Администрация Барнаула обратилась в полицию из-за разрушения дорожного полотна.
Решением проблемы станет строительство второй очереди улицы Солнечная поляна. Тогда необходимость проезжать ул. Жасминной у автомобилистов пропадет. Но когда эту дорогу построят, пока неизвестно.
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