Карлин объяснил, почему пассажирские перевозки – в зоне особого внимания

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 16 февраля прокомментировал тему безопасности пассажирских перевозок.
Он встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Павлом Нестеровым, с которым помимо прочего обсудил тему взаимодействия бизнеса и надзорных органов. В ходе разговора он подчеркнул, что не приветствует излишнего административного давления на предпринимателей, но в деле перевозок никакого "либерализма и попустительства" быть не может.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Я всегда был против излишнего административного давления. Но никакого либерализма нет и не может быть в тех вопросах, которые касаются безопасности жизни и здоровья людей: пассажирские перевозки, общественное питание, сфера оздоровления. В прошлом году были печальные, даже трагические эпизоды, когда предприниматели, организующие летний отдых детей, относились безответственно к вопросам безопасности. Мы имели в начале этого года трагический случай при междугородних пассажирских перевозках, где целый букет нарушений был. В этих вопросах никакого послабления не будет.
Глава региона подчеркнул, что контролирующие, регламентирующие органы на этапе запуска бизнеса: при выдаче лицензий, согласовании маршрутов и т. д. – свои функции "должны реализовывать на 100%".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Либерализм, попустительство, а они, не побоюсь этого слова, часто связаны с коррупционными мотивами, оборачиваются огромными потерями для общества. Если бизнес заходит на пассажирские перевозки, то мы должны быть абсолютно уверены, что они организованы строго в соответствии с нормами безопасности. Свобода бизнесу – лозунг, который я разделяю, но параллельно нужно следовать и другому – защитим жизнь и здоровье людей.
Напомним, что с 16 января по 15 февраля контролирующие органы зафиксировали 1,1 тыс. нарушений ПДД со стороны перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах Алтайского края. Проверка проводилась по инициативе главы региона после резонансного ДТП в Косихинском районе. По ее результатам, около 50 перевозчиков ждет расторжение договоров.
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