Lada – всё: скидки на автомобили по госпрограммам сворачивают досрочно

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действуют с июля. По ним дают скидку на уплату первоначального взноса автокредита в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

В 2017 году на обе программы было выделено из бюджета 3,75 млрд рублей. За два с лишним месяца с помощью этих программ продано 48 тысяч автомобилей. Денег осталось лишь на 10 тыс. машин. Дату окончания работы программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2017 году каждый банк-участник программы определит индивидуально. Автомобили LADA по этим программам уже недоступны.

Пресс-служба Минпромторга:

Программы оказались востребованы, так как значительное количество молодых семей, а также начинающих водителей воспользовались выгодными условиями для покупки нового российского автомобиля. Из-за столь высокого спроса программы будут выполнены в 2017 году досрочно.

Как заявили в ведомстве, программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут возобновлены с начала 2018 года.



Напомним, АВТОВАЗ изменил условия продажи автомобилей и по госпрограмме обновления парка. Программа утилизации больше не действует, а из системы Trade-in (обмена старого автомобиля в обмен на скидку при покупке нового) исчезли несколько моделей

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