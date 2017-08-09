Автоновости

На федеральных трассах в Алтайском крае одновременно ремонтируют восемь участков

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Сегодня, 21:52.
Автоновости

По состоянию на 9 августа, Упрдор "Алтай" ремонтирует шесть участков на трассе А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и еще 2 на Р-256 (Чуйский тракт). Об этом altapress.ru сообщили в Минстройтрансе Алтайского края.

Ремонт дорог в Алтайском крае.
Ремонт дорог в Алтайском крае .Фото : Иван Кузьмин.

Дорожные службы просят водителей быть внимательными и приносят извинения за возможные неудобства. Работы ведут на следующих участках:

  • А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан
  • 30-46 км – ремонт по технологии типа Новачип
  • 88-95 км – шероховатая поверхностная обработка
  • 116-126 км – ремонт по технологии типа Новачип
  • 126-132 км (на подъезде к Алейску) – капитальный ремонт.
  • 207-219 км – ремонт по технологии типа Новачип
  • 313-329 км – ремонт

Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией:

  • 324-332 км – капитальный ремонт
  • 358-368 км (в районе Бийска) – капитальный ремонт

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