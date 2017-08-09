На федеральных трассах в Алтайском крае одновременно ремонтируют восемь участков

По состоянию на 9 августа, Упрдор "Алтай" ремонтирует шесть участков на трассе А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и еще 2 на Р-256 (Чуйский тракт). Об этом altapress.ru сообщили в Минстройтрансе Алтайского края.
Дорожные службы просят водителей быть внимательными и приносят извинения за возможные неудобства. Работы ведут на следующих участках:
- А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан
- 30-46 км – ремонт по технологии типа Новачип
- 88-95 км – шероховатая поверхностная обработка
- 116-126 км – ремонт по технологии типа Новачип
- 126-132 км (на подъезде к Алейску) – капитальный ремонт.
- 207-219 км – ремонт по технологии типа Новачип
- 313-329 км – ремонт
Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией:
- 324-332 км – капитальный ремонт
- 358-368 км (в районе Бийска) – капитальный ремонт
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