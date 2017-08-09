На федеральных трассах в Алтайском крае одновременно ремонтируют восемь участков

По состоянию на 9 августа, Упрдор "Алтай" ремонтирует шесть участков на трассе А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) и еще 2 на Р-256 (Чуйский тракт). Об этом altapress.ru сообщили в Минстройтрансе Алтайского края.

Дорожные службы просят водителей быть внимательными и приносят извинения за возможные неудобства. Работы ведут на следующих участках: А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан

30-46 км – ремонт по технологии типа Новачип

88-95 км – шероховатая поверхностная обработка

116-126 км – ремонт по технологии типа Новачип

126-132 км (на подъезде к Алейску) – капитальный ремонт.

207-219 км – ремонт по технологии типа Новачип

313-329 км – ремонт Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией: 324-332 км – капитальный ремонт

358-368 км (в районе Бийска) – капитальный ремонт Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.