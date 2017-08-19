Новосибирцы смеются над удвоенной двойной сплошной линией на Немировича

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко дорожники нанесли свежую разметку. Теперь двойная сплошная линия прошла чуть в стороне от прежней. Однако старая тоже видна. И на дороге идут сразу четыре белые линии. В сообществе "Инцидент Новосибирск" жители города иронизируют над небывалой разметкой.
В Новосибирске нанесли странную разметку на улице Немировича-Данченко. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске нанесли странную разметку на улице Немировича-Данченко. Фото : vk.com/incident_nsk.
- "За пересечение можно получить двойное лишение прав".
- "Лишат и тут же вернут?"
- "Между ними полоса для пешеходов".
- "Так вот куда разметка делась с моей улицы".
- "Выделенная полоса для мотоциклов".
- "Это выделенная узкоколейка для спецмашин".
Напомним, что в конце весны на Алтае дорожники из "Парнаса" разметили мертвую кошку.
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