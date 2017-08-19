Автоновости

Новосибирцы смеются над удвоенной двойной сплошной линией на Немировича

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Сегодня, 19:39.
Автоновости

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко дорожники нанесли свежую разметку. Теперь двойная сплошная линия прошла чуть в стороне от прежней. Однако старая тоже видна. И на дороге идут сразу четыре белые линии. В сообществе "Инцидент Новосибирск" жители города иронизируют над небывалой разметкой.

  • "За пересечение можно получить двойное лишение прав".
  • "Лишат и тут же вернут?"
  • "Между ними полоса для пешеходов".
  • "Так вот куда разметка делась с моей улицы".
  • "Выделенная полоса для мотоциклов".
  • "Это выделенная узкоколейка для спецмашин".

Напомним, что в конце весны на Алтае дорожники из "Парнаса" разметили мертвую кошку.

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