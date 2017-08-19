Новосибирцы смеются над удвоенной двойной сплошной линией на Немировича

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко дорожники нанесли свежую разметку. Теперь двойная сплошная линия прошла чуть в стороне от прежней. Однако старая тоже видна. И на дороге идут сразу четыре белые линии. В сообществе "Инцидент Новосибирск" жители города иронизируют над небывалой разметкой.

В Новосибирске нанесли странную разметку на улице Немировича-Данченко. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске нанесли странную разметку на улице Немировича-Данченко. Фото : vk.com/incident_nsk. "За пересечение можно получить двойное лишение прав".

"Лишат и тут же вернут?"

"Между ними полоса для пешеходов".

"Так вот куда разметка делась с моей улицы".

"Выделенная полоса для мотоциклов".

"Это выделенная узкоколейка для спецмашин". Напомним, что в конце весны на Алтае дорожники из "Парнаса" разметили мертвую кошку. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.